A hatvani amazonnak is becézett sportoló a minap saját Facebook-oldalán is gratulált mentoráltjának:

– Ott is vaaaan... Icukám egyik ikonikus mondata amit azóta mi is előszeretettel használunk! Drága Gabbe! Szívből gratulálok az új Wako-Pro Világbajnokunknak! – tette közzé oldalán, amihez néhány fotót is mellékelt a küzdelem utáni örömteli pillanatokról.