– Évtizedekre visszanyúló hagyományokkal rendelkező egyesületként jelenleg mi jelenti a legfőbb prioritást a klub számára?

– Legfőbb célunk az utánpótlás felkutatása, sportágunk megismertetése a fiatal korosztállyal, hogy lehetőségük legyen a sportágválasztáskor ezt választani az általános iskolában. A biatlon és sífutás csak úgy maradhat fenn Magyarországon, ha erőt és energiát nem kímélve sportág népszerűsítő eseményeket, foglalkozásokat szervezünk már az óvodás, kisiskolás korosztálynak. Ezt Gyöngyössolymoson a helyi óvodával és az iskolával szorosan együttműködve végezzük. A másik prioritást meglévő sportolóink megtartása és a versenyekre történő felkészítése jelenti, hogy minél jobb eredményeket érjenek el.

– A hazai sífutó és sílövő bázis szerepkör megjelenik-e a támogatottságban, avagy miből tartja fenn magát az egyesület, milyen támogatásra számíthatnak, kik biztosítják a működést?

– Szerencsére a Honvéd Zalka SE egyrészt számíthat a Magyar Síszövetség műhelytámogatására, a Bethlen Gábor Alapítvány és a Sportegyesületek Országos Szövetségének pályázataira, amelyek az utánpótlás fenntartását és növelését célozzák. Ezen kívül nagy segítséget jelent számunkra, hogy színes programokat, táborokat és sportnapokat szervezhetünk a Honvédelmi Sportszövetség támogatásainak köszönhetően, amelyekben egyesületünk tagjain kívül mások is részt vesznek. Természetesen ezek a források nem biztosítják az egyesület egész éves működését.

Szerencsére a hiányzó anyagiakat a tagdíjakon kívül jelentős összegű önkormányzati támogatásokkal és támogatóink adományaival tudjuk pótolni.

Itt szeretnénk megköszönni az évről évre nyújtott támogatást a következőknek: Gyöngyössolymos polgármestere és képviselőtestülete, VAMAV Kft., P&G, Molnár Pékség, KétSz Kft., A-HÍD Zrt., TESCO-Global Zrt., Omnesspress Kft. Mindazonáltal egyesületünket az utánpótlás sportolói létszám áldásos növekedése újabb kihívások elé állítja. A sífutó felszereléseket gyártó cégek a korábban használt SNS-típusú kötésekről szinte teljes mértékben átálltak az NNN-rendszerű kötések alkalmazására, amelyhez az egyesület sífutó cipői sajnos nem kompatibilisek. További fejtörést okoz vezetőségünknek, hogy az ifjúsági korúvá váló versenyzők számára a légpuskák helyett 0.22 kaliberű kispuskákat kellene biztosítani, de sajnos ilyen nagy értékű eszközbeszerzésekre pályázati kiírások évek óta nem állnak rendelkezésre.

Ungvári Bernadett 2016 óta irányítja az egyesületet

– Jelenleg hány versenyzőt és edzőt számlál a Honvéd Zalka SE?

– Az egyesületben jelenleg versenyengedéllyel 42 személy sportol, akik többsége (38 fő) még utánpótláskorú versenyző. Két felnőtt sportolónk egyértelműen a sportág legjobbjainak számít. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2022-ben Panyik Dávidot biatlonban, Pónya Sárát pedig sífutásban választották az ország legjobb sportolójának. Dávid munka mellett, Sára pedig diplomamunka készítés mellett érte el ezt az eredményt, ezzel is példát mutatva ifjú versenyzőinknek. A szakmai felkészülést Gál Ágota edzőnő vezényli, az erőnléti edzéseket pedig Róza Balázs koordinálja.

Ötkarikás kiválóságok – Egyesületünk sportolói és edzői nagy büszkeségünkre téli olimpiákon (Panyik János és Gál Ágota: 1992 Albertville, 1994 Lillehammer, 1998 Nagano; Simon Ágnes 2014 Szocsi), Ifjúsági Olimpián (Panyik Dávid – 2012. Innsbruck; Herneczky Áron – 2016 Lillehammer; Kocsik Eszter – 2020. Lausanne) és világbajnokságon vettek részt. A nevek sora tovább gyarapodott, a mindössze 22 éves Pónya Sára a 2022-es pekingi téli ötkarikás játékon sífutásban képviselte Magyarországot és egyesületünket.

– A Covid milyen hatással volt az elmúlt esztendők szereplésére, legyen szó edzésről, versenyzésről, versenyszervezésről?

– Kétezerhúsz márciusától nekünk is új problémával kellett szembenéznünk a Covid-19 világjárványt illetően. Eleinte még reménykedtünk a járvány gyors lefutásában, de ma már tudjuk, ez hiú ábránd volt. Sportolóink felkészítését a nehéz körülmények ellenére is kontroll alatt tartottuk. Az edzésterveket eleinte elektronikus formában juttattuk el, és a megvalósításokat is azon keresztül ellenőriztük. Később a közös edzések és edzőtáborok következtek. A 2020/2021-es téli szezonban sajnos nem volt sok lehetőségük az utánpótláskorú versenyzőknek, hogy nemzetközi szinten szerepeljenek, idehaza pedig tartósan megmaradó hó hiányában csak időszakosan és korlátozottan tették azt lehetővé, hogy a sífutást és a biatlon gyakoroljuk. Felnőtt, junior és ifjúsági versenyzőink ugyanakkor külföldön, megfelelő körülmények között készülhettek.