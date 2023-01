– A labdás edzéseket sporttelepünk kis méretű műfüves pályáján végezzük, a futásokra peidg a centerpálya körül kerül sor. Természetesen a mi egyesületünk is ott spórol, ahol tud. A klub vezetése mindent megtesz a zavartalan müködés érdekében, amit ezúton is köszönünk – emelte ki a Gulyka Zsolt, aki kitért a játékosállományt érintő várható változásokra is.

– A klubot eddig a Budveszel fivérek, Benett és Benjámin távozásával kapcsolatban kereste a salgótarjáni Építők KC csapata, miközben Tóth Patrik jelezte távozási szándékát.

Utóbbi játékos a Heréd LC-hez igazol. Velünk készül az apci illetőségű, legutóbb Jászfényszarun szerepelt Balogh Dávid, aki reményeim szerint tavasszal bennünket erősít majd. Folynak még megbeszélések további labdarúgókkal, de konkrétumok egyelőre nincsenek.

Az LVSC jelenleg a I. osztály 4. helyén áll 12 mérkőzésen szerzett 22 ponttal. A harmadik Gyöngyöshalász 23, a második Füzesabony 25, míg a listavezető Gyöngyösi AK 31 pontot gyűjtött az ősszel. Egy évvel korábban a sárga-kékek bronzérmesként zártak. Idén pedig ezt tervezik.

– Az elvárás nem változott, a bajnokságban a dobogót célozzuk meg, míg a Magyar Kupában szeretnénk az országos táblára jutni – rögzítette Gulyka Zsolt.