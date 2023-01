– A hőségre alaposan készültem. Amikor nyáron, a hőségriadó idején mindenki elbújt az extrém forróság, a 40 fokos kánikula elől, én akkor mentem futni a Velencei-tó körül, vagy a Hármashatár-hegyre, illetve a Duna gátjára. Edzettem a Mátrában is a nyáron. Gyerekkorom óta járok fel ide tréningezni, szeretem és nagyon jól ismerem ezt a vidéket. Most azonban már eljött a külföldi megmérettetések ideje. Ezeknél azonban a szponzorokon múlik, mit sikerül megvalósítani. Megfelelő támogatók esetén, szeretnék futni például az Antarktiszon, Alaszkában. Közben formálódtak a céljaim is, most leginkább a Föld leghidegebb és legmelegebb pontjaira szeretnék eljutni. Az előbbi Szibériában Ojmjakon, az utóbbi pedig Etiópiában a Danakil-mélyföld. Mindkettőben mértek már 70 Celsius-foknál többet, természetesen ellenkező előjellel. Úgy érzem, készen fogok állni ilyen körülmények között is a helytállásra. Többen kérdezték már tőlem, meddig lehet feszegetni az emberi teljesítőképesség határát. Egyelőre csak annyit tudok erre mondani, hogy biztosan véget ér valahol az emberi lehetőség, de egyelőre nem igazán látom és érzem, hol húzódnak ezek a határok – a felkészülésemmel folyamatosan próbálom kitolni őket. Mindezt azért teszem, hogy példát mutassak az átlagembereknek, átlagsportolóknak: nincs igazuk, amikor azt mondják, valamit nem lehet megcsinálni, az élet valamilyen feladatát lehetetlen véghezvinni. Az én mottóm az: Meg lehet csinálni bármit, ha az ember fejben eldönti, készül rá, és hisz benne – hangsúlyozta Szilágyi Zoltán.

Az extrém futó felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki kedvet kap a követésére, azt kizárólag előzetes orvosi vizsgálatok után, megalapozott edzésterv szerint, szigorú fokozatossággal, és komoly felkészültséggel tegye. Ez a lényege a sikernek, tette hozzá.