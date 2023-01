A férfi OB I. 11. fordulójának mérkőzése:

UVSE (11.)–TIGRA-ZF-EGER (5.)

Komjádi-uszoda, szombat, 16.00. V.: Kovács S., Tóth I.

A közvetlen riválisok legyőzésén túl bravúrpontok is fűződik Lőrincz Bálinték nevéhez, az előző fordulóban ugyanis a Bajnokok Ligájában is érdekelt OSC vendégeként diadalmaskodtak (10–9) Tóth Kálmán edző tanítványai.

Az edzőként Vincze Balázs vezette UVSE az elmúlt fordulóban legyőzte a Miskolcot (16–12), azt megelőzően pedig a KSI együttesével szemben hozta a kötelezőt (11-9). A fővárosiak is felszálló ágban vannak, így nem árt az óvatosság. A két csapatot jelenleg 12 pont választja el egymástól a tabellán.



Elkezdődik a Komjádi-kupa

A Tigra-ZF Eger számára a Genesys OSC Újbuda elleni mérkőzéssel indul a férfi Komjádi-kupa, amely a közvetlen utánpótlás számára kiírt legrangosabb honi versenysorozat. A tornát egyenes kieséses rendszerben rendezik, ahol az első fordulóban a két tavalyi döntős, a címvédő Budapesti Honvéd és a Ferencváros még nem ugrik medencébe. Az egriek vasárnap 10 órától fogadják a budapesti gárdát. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 5 méteresekkel.

Az 1. forduló párosítása

JANUÁR 29., VASÁRNAP

10.00: KSI SE–Szolnoki Dózsa

10.00: Tigra-ZF Eger–Genesys OSC Újbuda

10.00: BVSC-Zugló–PannErgy-Miskolci VLC

11.00: Kaposvári VK–Vasas SC

13.00: UVSE–Szegedi Vízipóló Suli

Már lejátszották: Pécs–Szentes 11–15