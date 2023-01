Nyáron – a sorsolás szeszélyének köszönhetően – osztályozó nélkül jutott fel az FC Hatvan az NB III.-ba. A csapat keretében történtek változások, de a hosszú évek óta erős, sikerekben és nehézségekben is jelen lévő hatvani mag megmaradt, míg a vezetőedzői poszton Nahóczky Attilát Zoran Szpisljak váltotta (kapusedzőnek pedig Rézsó Péter érkezett). A cél az volt, hogy a szerb szakember versenyképes együttest faragjon, amelynek nem okoz gondot a harmadosztályú tagság megtartása.

Tizenharmadikok – Az FC Hatvan Zoran Szpisljak irányításával 20 mérkőzésen nyolc győzelmet aratott, kétszer játszott döntetlent és tíz vereséget szenvedett. Ehhez társult a 32–39-es gólkülönbség és a 26 megszerzett pont, ami jelenleg a 13. helyhez elegendő az NB III. Keleti­csoportjában.

– A klubvezetőség elképzelései egyeztek az elképzeléseimmel, úgy éreztem, hogy Hatvanban van esély felépíteni valamit, ezért elvállaltam a feladatot – tekintett vissza a nyári kezdetekre Zoran Szpisljak. – Néhány játékost ismertem a keretből, Szabó Rolanddal, Mundi Zoltánnal, Bárkányi Arnolddal és Karácsony Dáviddal már találkoztam ellenfélként korábban.

Jók voltak az első benyomásaim, örültem, hogy fiatal csapattal dolgozhatok, mert úgy vélem, hogy itthon is van annyi tehetség, mint másutt!

A Rákosmente edzőjeként korábban már jártam Hatvanban, így azt is tudtam, hogy az infrastruktúra remek. A nyári felkészülésünk jól sikerült, több új dolgot építettünk be a gyakorlásokba, egyéni foglalkozások és elemzések is voltak – utóbbiból egyéni és csoportos is. Az első két bajnokin négy pontot szereztünk (benne az ötgólos egri győzelemmel), de beleestünk abba a hibába, hogy elhittük, onnantól kezdve minden könnyű! Kaptuk is a pofonokat, zsinórban hatszor pont nélkül maradtunk, amihez hozzájárult, hogy a játékosok nem tudtak azonnal mindent „megemészteni” a nyári új elemekből, emellett pedig Barthel Gábort eltiltás miatt négy meccsre elveszítettük, továbbá többen meg is sérültek. Sok meccsen így sem érdemeltünk vereséget, mert jól játszottunk, helyzeteink voltak, de a végjátékban nem voltunk pontosak.

13. FC Hatvan

Otthon: 11 5 2 4 22–22 17

Idegenben: 9 3 – 6 10–17 9

Összesen: 20 8 2 10 32–39 26

A hatvaniak így kieső helyre csúsztak vissza, de a 9. játéknapon jött a DVSC II elleni idegenbeli meccs, ahol megtört a jég.

– A DVSC II. elleni mérkőzés előtti edzéseken már más volt minden, erre felhívtam az elnök úr figyelmét is – fejtegette a vezetőedző. – Teljesen más arcát mutatta a csapat ezen a meccsen; tiszta fejjel, nyugodtan tudtunk futballozni, kevesebb stressz volt a srácokban és hátrányból fordítva győztünk 2–1-re. Ez volt a fordulópont, a kis Loki elleni sikert pedig zsinórban további négy szép győzelem követte! A hajrában aztán kissé hullámzóvá vált a teljesítményünk, a hazai meccseket hoztuk, idegenben viszont már egyáltalán nem voltunk eredményesek – a Körösladány ellen például sokat mutattunk, de hátul hibáztunk, így pont nélkül maradtunk. Tarnóczi Roland ekkortájt esett ki, műteni kellett, pedig ő nagyon fontos játékos számunkra. Az őszi szezon előtti kalkulációm 21–24 pont között volt, ezt a 26 egységgel túlszárnyaltuk, és azt mondom, van bennünk hiányérzet, mivel még további három meccsen volt reális esélyünk pontokat szerezni.

Házi góllövőlista

7 gólos: Sármány Kristóf

5 gólos: Szanku Kristóf

3 gólos: Barthel Gábor, Dinka Kristóf, Fellner Krisztofer

2 gólos: Karácsony Dávid, Kitl Krisztián, Mundi Zoltán

1 gólos: Bárkányi Arnold, Labát Krisztofer, Panyi Attila, Szabó Roland, Tarnóczi Roland

Tavaszra tehát maradt feladat bőven és Zoran Szpisljak szerint még ugyanennyi pontot akarnak szerezni, hogy ne kelljen izgulni a bennmaradás miatt.

– A következő 18 meccsen újabb 26 pontot tervezünk, és akkor nem lehet gond. Hét felkészülési meccset játszunk a hétfőn kezdődő téli felkészülés során, amelyet a srácok már nagyon várnak. Kaptak házi feladatokat is a játékosok a téli szünetre, hogy ne a nulláról kezdjék a hétfői munkát; sőt voltak, akik téli tornákon (pl. Karácsony-kupa) vettek részt. Emelni fogunk a szinten a felkészülés során, elsősorban a mentális oldalon, ám taktikailag is szeretnénk előrelépni. Magas intenzitású edzések lesznek. Azon dolgozunk, hogy tavasszal a hazai és az idegenbeli meccseken is ugyanazt a minőségi játékot tudjuk nyújtani, mert ősszel házon kívül nem mutattuk meg a hatvani karaktert. Emellett kevesebb gólt akarunk kapni, mert a 39 bekapott találat elég sok. Továbbá javítani kell a helyzetkihasználáson, mivel 6,7 helyzetünk van meccsenként (ennek utánanéztünk), ehhez képest pedig kevés gólt szereztünk. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk gyorsabban játszani és a játékstílusunkat még színesebbé tenni. A keretből egy távozó már biztosan van, kissé meglepő módon a nyáron Jászberényből érkező, ősszel öt gólt szerző 27 éves támadó, Szanku Kristóf elhagyta a hatvaniakat.

– Nem voltunk teljesen megelégedve Szanku teljesítményével, ezért úgy döntöttünk, közös megegyezéssel, hogy elválnak útjaink.

Nyáron Széchenyi Zsombort télig kölcsönadtuk a Bánk-Dalnoki Akadémiának; meglátjuk, hogy az ő sorsa hogyan alakul. Ilyenkor nehéz szabad és jó állapotban lévő játékost találni, ettől függetlenül csatárposztra keresünk futballistát és biztosan érkezik januárban néhány próbajátékos, de saját nevelésű fiatalokat is szeretnénk beépíteni a csapatba.

Fegyelmezések

Piros lapok (1): Barthel Gábor

Sárga lapok (49). 6: Kitl Krisztián. 5: Bárkányi Arnold, Karácsony Dávid, Panyi Attila. 4: Barthel Gábor. 3: Fellner Krisztofer, Mundi Zoltán, Sármány Kristóf, Szanku Kristóf. 2: Szabó Bence, Szabó Roland, Tarnóczi Roland, Török Norman. 1: Czibolya Gábor, Dinka Kristóf, Labát Krisztofer, Tarjáni Péter