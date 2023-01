– Szakmai oldalról nézve az 5–3-as vereség jobban megviselte a gárdát, mint a korábbi tragédia. A Füzesabonyban elszenvedett lelki traumát nem tudtunk kiheverni és a negatív széria kitartott az idény végéig – emlékeztetett Horváth Tamás. – Most úgy vágtunk bele a munkába, hogy igazán éreztem a pozitív szemlélet, részben betudhatóan a teremben elért sikereknek. Tudják a srácok, hogy bele kell tenni a melót azért, hogy eredmény legyen.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

A gazdasági szempontokat szem előtt tartó döntés értelmében a Téli-kupára nem neveztek és edzőmeccsből is csak egyet kötöttek a bélapátiak, méghozzá február végére, a Mátraderecskével.

– Már az előző években is mutogatta fiatal csapatuk az oroszlánkörmeit és ez ősszel olykor már a játékban is érvényre jutott – folytatta Horváth Tamás.

– Bízom benne, hogy mindez majd az eredményességben is meglátszódik, főleg, ha jól sikerül a felkészülés. Nagyon szeretnénk, ha a hasonszőrű csapatokkal szemben továbbra is ugyanúgy pozitív lenne a mérleg, mint az utóbbi egy-két szezonban. Előrelépni pedig akkor tudunk, ha középcsapatokat nemcsak megszorongatjuk, hanem hozunk is el tőlük pontokat és olyan gárdákat is legyőzünk, amelyeket eddig nem tudtunk. Jó lenne hasonlóan jól, vagy még jobban nyitni, mint tettük azt az ősszel, amihez ha társulna még néhány győzelem, elmondhatnánk magunkról, hogy ha lassan is, de araszolunk felfelé.