A női NB I/B 14. fordulójának mérkőzésén:

ESZTERHÁZY SC–KOMÁROMI VSE 31–32 (13–12)

Eger, Eszterházy-csarnok, 100 néző. V.: Hársfalvi Zs., Mórocz R.

ESC: Nagy É. – Zákányi 3, Bató L. 1, Alaxai 4, Szeberényi 5 (4), Szecsődi 4, Kiser. Csere: Kozma T. (kapus), BERNÁT D. 5, Pankotai 5 (2), Tóth A., Szondi 3, Hadnagy 1. Edző: Zsadányi Sándor.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–2, 12. p.: 5–6, 18. p.: 10–9, 24. p.: 12–10, 36. p.: 18–14, 42. p.: 20–18, 48. p.: 22–22, 54. p.: 25–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/6. ill. 6/4.

Nem ilyen évnyitót terveztek a Leányka úton és akkor még óvatosan fogalmazunk. Szoros első félidőt követően a fordulás után hamar négy gólos vezetésre tett szert az ESC (16–12), hogy aztán a jelentősnek nevezhető előnyét pillanatok alatt le is adja. A hajrá már a rutinos komáromiak elképzelései szerint alakult, akik folyamatosan vezettek és elől szinte minden támadásukból gólt szereztek. Ennek ellenére fél perccel a vége előtt emberelőnyben, döntetlen állásról támadhattak a győzelemért Szecsődi Lauráék, az akciót azonban elpuskázták majd az utolsó másodpercekben még a találkozót is elbukták.

ZSADÁNYI SÁNDOR: – Megérdemelten nyert a Komárom, mert jól küzdött és jól is játszott, kihasználta a hibáinkat. Pocsék napot fogtunk ki, ám nem voltunk ezzel egyedül. Nem akarom a játékvezetőkre hárítani a vereséget, de az elgondolkodtató, hogy mind a két edző a pályán tombolt, ami nem lehet a véletlen műve. Sajnos a végjátékban, sőt már korábban is olyan események történtek a pályán, ami nagyon rossz irányba viszi a sportágat. Ennek ellenére magunkban kell keresni a vereség okát, mert a védekezésünk nem működött és a kapusteljesítmény is hiányzott.

KÖVETKEZIK: Pénzügyőr SE–Eszterházy SC, január 20., péntek, 18.30.