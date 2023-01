Az Eurokupa A-csoportjának 3. mérkőzésén:

ETHNIKOSZ PIREUSZ (görög)–TIGRA-ZF-EGER 12–11 (2–3, 3–2, 4–4, 3–2)

Az egri góldobók: Szellák, Szilágyi D. 4–4 , Parkes 2, Katona Zs. 1.

A címvédő Ethnikos Pireusszal szemben már a döntetlen is csoportelsőséget ért volna az egriek számára. Igazából végig Sike József edző együttese dominált, 2–0-ra és 5–2-re is vezetett. A hazaiak ugyan 6–6-nál egyenlítettek, de az egriek nem törtek meg és hat perccel a vége előtt is egygólos előnyben (11–10) vízilabázhattak. Különösen a Szellák Csenge, Szilágyi Dorottya kettős sziporkázott, de ki kell emelni a volt csapata ellen remeklő centert, Parkes Rebeccát is. A hajrá azonban nem sikerült a vármegyeszékhelyieknek, a légiósokkal megerősített hazaiak két akciógóllal fordítottak, és nem engedték ki a kezükből a győzelmet.

A Tigra-ZF-Eger csoportmásodikként jutott az Eurokupa legjobb nyolc csapata közé, ahol elkezdődik az egyenes kiesése küzdelem.

A csoport végeredménye: 1. Ethnikos Pireusz (görög) 9 pont, 2. Tigra-ZF-Eger 6, 3. Olympic Nice (francia) 3, 4. Sirens ASC Malta (máltai) 0.