A St. Louisban lévő Webster Egyetem gárdája 6/6-os győzelmi mutatóval végzett az élen, ami a maga nemében példátlan eredménynek számít.

– Tizenegy év alatt ez a kilencedik elsőségünk, vagyis 11 esztendeje szereplünk első számú csapatként az országban – adta közre gondolatait a Webster Egyetem főedzője, kvázi tanszékvezetője, Polgár Zsuzsa.

– Rendkívül büszke vagyok a játékosokra és vezetőedzőre. A kiváló hagyomány most folytatódott. Amellett, hogy az A csapat tökéletes 6–0-s sikert aratott, a B jelű gárda újabb országos bajnokságot nyert vegyes párosban. Nagy gratuláció mindenkinek!

Gledura Benjamin a SPICE csapatának első tábláján játszott a 9. PanAm InterCollegiate bajnokságon.

– Ez mindig a legnehezebb feladat egy csapatversenyen – mondta heol.hu-nak a 23 éves egri sakkozó. – Stabilan játszottam, egy győzelmet arattam és öt döntetlent értem el. Azonban úgy érzem, hogy több volt a partikban, még egy-két játszmát megnyerhettem volna. Emiatt kicsit csalódott vagyok az egyéni eredményemmel. Azt viszont nagy teljesítménynek tartom, hogy a kemény mezőnyben hatból hatszor sikerült győznünk. Ez az eredmény már nagyon kellett a csapatunknak, mert az elmúlt egy-két évben nem voltunk magabiztosak a PanAm-en, most viszont rendkívül meggyőzően szerepeltünk.

Gledura Benjamin elárulta, hogy díj sajnos nem volt, de...

– Az egyetemet képviselve jó érzés bebizonyítani, hogy a nekünk biztosított ösztöndíj kifizetődik.

A sakkolimpikon idén jó eséllyel asztalhoz ül majd az egyéni Európa-bajnokságon, amit március elején Szerbiában rendeznek, ám előbb még vár rá más kihívás is.

Forrás: Webster University

– Valószínűleg február végén a német bajnokságban is játszom, ezt viszont még nem tudom teljes biztonsággal kijelenteni. További fontos állomás is következik az idén, ugyanis májusban fejezem be negyedik évemet a Webster Egyetemen, vagyis diplomát szerzek.