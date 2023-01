MLE LEVELEK–EGER SE 3–6 (1–4)

Levelek. V.: Kiss Pál, Papp Ferenc (Nagy S.).

EGER: Pozsgai – Nagy Z., Vágó, Bíró, Szívosné. Cserék: Mátyás, Gyöngy, Bukta. Edző: Vitányi László.

Az egriek listavezetőként és egyértelmű esélyesként utaztak a sereghajtó otthonában rendezett mérkőzésre. Nem is kellett sokáig várni az első vendéggólra, Vágó Anikó már az 5. percben előnyhöz juttatta az ESE-t, ami gyorsan kettőre nőtt. A látogatók lendületét a hazaiak szépítése sem törte meg. A szünetig szerzett előny birtokában magabiztosan játszó piros-kékek simán nyertek a már 14 találatnál járó Vágó vezetésével.

GÓL: Kertész (11., 24.), Drigánné (29.), ill. Vágó (5., 8. – büntetőből, 17., 34.), Nagy Z. (15.), Szívosné (35.).

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Meglehetősen nehéz körülmények között kellett pályára lépnünk. A talaj, a csarnok, a labda és az ellenfél is kellemetlen volt. Az ilyen mérkőzéseket a legnehezebb megnyerni – ahogy a mondás tartja. Nagyon örülök, hogy a lányok eljutottak arra a szintre, hogy esélyeshez méltón, a hátráltató tényezők ellenére is el tudták hozni a három pontot. Nagy gratuláció jár nekik!

KÖVETKEZIK: Eger SE–Borsod SK, Eszterházy csarnok, február 3., péntek, 20.30.

A bajnokság állása

1. Eger SE 6 4 1 1 40–29 13

2. Gyula 4 4 – – 41–6 12

3. Újfehértó 6 4 – 2 25–16 12

4. Tehetség SE 5 3 1 1 18–11 10

5. Borsod SK 5 3 – 2 21–16 9

6. Tóalmás 6 2 – 4 20–32 6

7. Tiszaföldvár 6 1 – 5 20–45 3

8. MLE Levelek 6 – – 6 15–45 0