PÉNZÜGYŐR SE (10.)–ESZTERHÁZY SC (2.)

Budapest, Pénzügyőr Sportcsarnok, péntek, 18.30. V.: Szedmák, dr. Tóth T.

Éveket kell visszamenni az időben, hogy rátaláljunk olyan időszakra, amikor egymást követő két mérkőzést elveszített az Eszterházy SC. Ez is kiválóan jelzi, hogy egyáltalán nem a megszokott időszakról beszélünk a gárda életében, még akkor sem, ha nem két egymást követő hétvégén ért el rossz eredményt Zsadányi Sándor csapata. Az algyői betli december közepén született, ami után közel egy hónap telt el a múlt hétvégi, Komárommal szembeni kapitulációig. Akárhogy is nézzük, nincsenek jó passzban az egyetemisták, akik hosszú idő után a tabella éléről is lecsúsztak.

A bajnokság állása

Forrás: mksz

Sőt, amiért a mezőny jelentős tagjánál eggyel több meccs áll az ESC neve mellett, a vesztett pontszámok tekintetében már csak negyedikek az egriek. Más kérdés, hogy továbbra is rendkívül szoros a bajnokság élbolya, és pont ugyanannyi meccs van hátra, mint, amennyi eddig elment a szezonból.

Lényeg, hogy valahogyan visszatérjenek a győzelem ösvényére Bató Liliék, akik most olyan helyszínre látogatnak, amely nem sok jó emléket idéz.

Tavaly a Pénzügyőr SE otthonában bár jól játszott, ám számtalan ziccert rontott a hevesi alakulat, ami megbosszulta magát, és 22–21-es vereséget jelentett. Ezúttal mindenképp győzelmi kényszerben lép pályára az ESC a Kőér úton, vagyis akármennyire is érezhető a hullámvölgy, ezen sürgősen felül kell kerekedniük a látogatóknak.