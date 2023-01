– Még ha nem is mértanilag a bajnokság közepén jött a téli szünet, a 30 fordulós NB I/B-ben lejátszott 14 mérkőzés után mégis nagyjából féltávnál járunk. Milyen tapasztalatokat szerzett?

– Amennyiben az egész eddigi bajnokságot, és a saját teljesítményünket is nézzük, akkor mindkét részről elmondható, hogy nagyon hektikus pontvadászat alakult ki – válaszolta az Eszterházy SC listavezető női alakulatának mestere, Zsadányi Sándor. – Sokáig úgy nézett ki a tabella eleje, hogy mi tudunk a legbiztosabbak lenni, és nem is hullajtottunk pontokat, aztán ahogy telt az idő, láttuk, mi is tudunk olyan vereségeket szenvedni és olyan pontvesztéseken átesni, amit azért az év elején nem feltétlenül kalkuláltunk be. A listavezető pozíciónk ellenére nagyon hiányoznak azok a pontok, amelyeket előzetesen beterveztünk még az év elején, és ezeket mégsem sikerült begyűjteni.

– Most, hogy a Pénzügyőr SE kivételével mindenkivel játszottak, tisztult a kép azzal kapcsolatosan, hogy hol lehet a csapat reális helye a mezőnyben?

– Inkább azt gondolom, az tisztázódott az első félévben, melyek lesznek azok a csapatok, amelyek az első négy helyért lesznek versenyben. Szerintem velünk együtt a Vasas, a Szombathely, valamint a Kozármisleny az a négy gárda, amelyik ott lehet a végelszámolásnál, de azt, hogy ebben a négyesben milyen sorrend alakulhat ki, jelenleg lehetetlen megmondani.

– Mindössze egy hét szünetet kapott az együttes, a játékosok végigdolgozták a két ünnep közötti időszakot, és már január második napján edzést vezényelt nekik. Ez a második félév taktikája, vagyis az, hogy bele kell menni erőből?

– Nyilván kellett egy kis fizikális felkészítés is a szünetben, amit azért nem vittünk túlzásba, mert nincs szó olyan mértékű leállásról. Másfél hét után egyébként be is bizonyosodott, hogy jó döntést jelentett az egy hétnél nem hosszabb pihenő, mert bármennyire is hihetetlenül hangzik, de egy hét teljes pihenő úgy, hogy nem fognak a lányok kézilabdát, nagyon-nagyon meglátszott rajtuk. Talán pont a jövő hét lesz már az az állapot, amikor visszakerülünk arra a szintre, ahogyan egy bajnoki meccset várnunk kell.

– A riválisok hosszabb ­kispadja okán nincs a fejében egy kis félsz, hogy a legvégére esetleg elfogyhat a lendület?

– Ez a félsz harmadik éve bennem van, mert – ha mondhatom így, csúnyán fogalmazva – ez eszterházys betegség. Gondolok itt arra, hogy minőségben kevesen vagyunk. Amennyire tudunk, igyekszünk a szakmai munkában is figyelni arra, hogy megóvjuk a játékosokat. Ugyanakkor ahhoz szerencse is kell, hogy egy teljes évet végigjátszva és edzve, ne essen ki egyetlen kulcsjátékos sem.

– Az eddigi remek szezon ismeretében, és nagyjából féltávnál járva, milyen célokat fogalmaz meg a májusig hátralévő időszakra?

– Úgy vélem, teljesen normális, ha azt mondom: az első hely megtartása a cél. Mindenféleképpen így kell hozzáállnunk a dologhoz. Nagyon nem szeretném, hogy bárkinek is eszébe jusson akár egy-két fordulóval a vége előtt, hogy elég a második, még feljutó hely is, mert abból sokkal nagyobb problémák lehetnének. Nem beszélve arról, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot, mert aranyéremmel kívánom lezárni ezt a szezont.

A bajnokság állása

1. Eszterházy SC 14 10 2 2 407–357 22

2. Kozármisleny 14 9 3 2 392–224 21

3. Vasas 13 9 3 1 373–316 21

4. Szombathely 13 9 1 3 393–323 19

5. Komárom 14 9 1 4 382–334 19

6. Algyő 13 8 2 3 369–323 18

7. Orosháza 14 6 3 5 346–334 15

8. Kispest 13 7 – 6 368–350 14

9. Szent István SE 13 6 2 5 356–364 14

10. Pénzügyőr SE 13 5 – 8 336–359 10

11. PEAC 13 4 – 9 307–342 8

12. FTC U19 13 3 2 8 330–377 8

13. DVSC U19 13 3 1 9 327–369 7

14. Tempo KSE 13 3 1 9 330–404 7

15. Gárdony-Pázmánd 13 3 – 10 347–383 6

16. Kecskemét 13 1 1 11 337–441 3

Szecsődi Laura több mint félszát alkalommal talált a kapuba

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Házi góldobólista

52 gól: Szecsődi Laura

51 gól: Szeberényi Flóra

47 gól: Alaxai Zoé

46 gól: Szondi Zsófia

44 gól: Pankotai Luca

32 gól: Bató Lili

24 gól: Kiser Panna

23 gól: Tóth Abigél, Zákányi Blanka

20 gól: Varjú Liliána

18 gól: Bernát Dorina

7 gól: Tóth Gréta, Jurmann Gréta

5 gól: Hadnagy Fanni

3 gól: Kurmai Panna

2 gól: Barta Adelinda

1 gól: Pint Lilla, Kozma Tünde, Nagy Éva