A férfi OB I. 9. fordulójának mérkőzése:

GENESYS OSC ÚJBUDA–TIGRA-ZF-EGER 9–10 (2–3, 2–3, 2–2, 3–2)

Budapest, Nyéki-uszoda, 180. V.: Ercse N., Füzesi Zs.

OSC: BISZTRITSÁNYI – Burián, Csacsovszky E. 3, Bundschuh 1, Tóth M. 1, ANGYAL 2, Vígvári 1. Csere: Lévai (kapus), Aranyi M., Várnai 1, Dala, Salamon F., Szűcs D. Edző: Varga Dániel

EGER: GRIESZBACHER – Gólya N.1, Szalai G., LŐRINCZ B. 3, Murisics, BAKSA B. 2, KRIJESZTORAC 3. Csere: Biros S., Sári A., Klár G., Dóczi M. 1, Spitz M. Edző: Tóth Kálmán

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/3, ill. 7/3.

KETTŐS EMBERELŐNYBŐL: –, ill. 1/1.

ÖTMÉTERESBŐL: –, ill. 1/1.

Az egriek 1–2-nél vették át a vezetést, s a harmadik negyedben már 4–7-es állás is szerepelt az eredményjelzőn. A Manhercz Krisztiánt és Hárai Balázs is nélkülöző hazaiak Csacsovszky Erik révén két perccel a mérkőzés vége előtt egyenlítettek, de az egriek megőrizték a hidegvérüket és fél perccel később kettős emberelőnyből, Lőrincz Bálint révén a győztes találatot is megszerezték.

VARGA DÁNIEL: – Elismerésem az Egernek, fantasztikusan játszott, mi pedig méllyen a tudásunk alatt. Nincs időnk keseregni, tovább kell lépni, mert folyamatosan jönnek a fontosabbnál fontosabb meccsek. Fájó a vereség, de megpróbálunk építkezni belőle.

TÓTH KÁLMÁN: – Nem a győzelem értékes hanem az, ahogy a srácok dolgoznak a mindennapokban. Az, hogy nyertünk csak egy dolog, sokkal fontosabb, hogy talán elhisszük, jó úton járunk.

KÖVETKEZIK: UVSE–Tigra-ZF-Eger, január 28., szombat, 16.00.