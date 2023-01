A férfi OB I. 8. fordulójának mérkőzésén:

TIGRA-ZF-EGER–SZEGEDI VE 8–7 (3–0, 2–2, 1–2, 2–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda. V.: Tordai G., Petik A.

EGER: Grieszbacher – Gólya N., Kovács G. 1, Szalai G. 1, Baksa 2, Murisics 1, Krijestorac 2. Csere: Biros S., Spitz, Sári A., Lőrincz B., Klár, Dóczi 1. Edző: Tóth Kálmán

SZEGED: Molnár D. – Sánta D., Bóbis 1, Lakatos S. 2, Horváth Zs., Kürti D. 3, Leinweber. Csere: Horváth V., Tóth Gy., Baj M., Kasza D., Vékony, Pörge 1. Edző: Kiss Csaba

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 9/2, ill. 9/2.

ÖTMÉTERESBŐL: 1/–, ill. –.

KIPONTOZÓDOTT: Gólya N. a 29. percben

KIÁLLÍTVA VÉGLEG CSERÉVEL: Mursics a 14., Baj M. a 15. percben.

A második negyedben 4–0-ra majd 5–1-re is vezetett az egri gárda. A szegediek azonban nem adták fel, többször is felzárkóztak két találatra, majd az utolsó másodpercekben egy gólra közelítettek, de a hazaiak sikere nem forgott veszélyben. Szalai Gáborék sorozatban harmadik bajnoki győzelmüket aratták.

TÓTH KÁLMÁN: – Köszönöm a játékosaimnak a munkát, a csapat már a két ünnep között elkezdte a felkészülést. Fontos rangadót nyertünk. Sajnálom, hogy Nikola Murisicsot korán elveszítettük, mert a támadásoknál rá nagy szerep hárul.

KISS CSABA: – Fontos rangadót nyert az Eger. Előzetesen úgy gondoltam, hogy kiélezett meccsen dől a pontok sorsa, de sajnos végig alárendelt szerepben vízilabdáztunk. Egyáltalán nem tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk. Meddőek voltak a támadásaink, nem találtuk a ritmust. A vereséget nem fogjuk és nem is foghatjuk az uszoda problémákra, mert ez nem azon múlt.

KÖVETKEZIK: Tigra-ZF-Eger–Kaposvári VK, január 18., szerda, 19.30.

A bajnokság állása

1. FTC 8 8 – – 122–55 24

2. OSC 8 8 – – 133–64 24

3. Szolnok 8 7 1 – 98–60 22

4. Vasas 8 7 – 1 115–63 21

5. Honvéd 8 5 – 3 84–70 15

6. Eger 8 4 1 3 86–83 13

7. BVSC 8 3 1 4 87–90 10

8. Szeged 8 2 2 4 72–93 8

9. Miskolc 8 2 1 5 65–97 7

10. Pécs 8 2 1 5 66–95 7

11. Kaposvár 8 1 3 4 73–103 6

12. Szentes 8 1 – 7 73–109 3

13. UVSE 8 – 1 7 62–107 1

14. KSI 8 – 1 7 66–113 1