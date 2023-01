A férfi OB I. 11. fordulójának mérkőzésén:

UVSE–TIGRA-ZF-EGER 8–9 (2–3, 2–2, 2–1, 1–3)

Budapest, Komjádi uszoda, 100 néző. V.: Kovács S., Tóth I.

UVSE: Korom – KORÉNYI 1, Garancsy, BENCZ 3, Eppel, Korbán, Seeler 1. Csere: Hegedűs Cs., Ionescu, Szentesi 1, Tamás K., Besenyei 2. Edző: Vincze Balázs

EGER: GRIESZBACHER – Gólya N., Szalai G., Lőrincz B., MURISICS 4, Baksa B. 1, Krijesztorac. Csere: Klár G., Sári A., KOVÁCS GÁBOR 2, Dóczi 1, Spitz M. 1, Biros S. Edző: Tóth Miklós

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/3, ill. 13/5.

ÖTMÉTERESBŐL: 1/1, ill. –.

KIPONTOZÓDOTT: Gólya N. a 23., Korbán a 27., Garancsy a 28., Kovács Gábor a 29. percben.

Még két perc sem telt el a mérkőzésből, s Nikola Murisics duplájával máris kétgólos előnyt szerzett a vendégcsapat. A hazaiaknak ugyan többször is sikerült egyenlíteni, de 6–6 után már olyan előnyt szerzett az Eger, ami behozhatatlannak bizonyult a fővárosiak számára.

VINCZE BALÁZS: – Akadt már az idényben több jó meccsünk, amiért szintén nem adnak pontot. Sajnálom, mert rendkívül jó védekezés mellett talán egy kicsit eredményesebb támadójátékkal nem hogy pontot, hanem pontokat szerezhettünk volna. Mindent megtettünk. Többször is egyszerre három ifjúsági játékosunk volt a vízben. Az UVSE-nek ez az útja, de mindig jobb, ha ez pontokkal is igazolódik.

TÓTH KÁLMÁN: – Azért dicséretes a mostani győzelem, mert rossz játékkal sikerült nyerni. Nem állt össze sem a védekezés, sem a támadás, de boldogok vagyunk az eredmény miatt. Szerényen tesszük tovább a dolgunkat.

KÖVETKEZIK: Tigra-ZF-Eger–PVSK- Mecsek Füszért, február 1., szerda, 19.30.