A férfi OB I. 10. fordulója:

GENESYS OSC ÚJBUDA (3.)–TIGRA-ZF-EGER (5.)

Budapest, Nyéki-uszoda, szombat, 19.00. V.: Ercse N., Füzesi Zs.

Fontos pontokat szerzett az elmúlt négy fordulóban a vármegyeszékhelyi gárda, amely a közvetlen riválisok közül a Miskolcot (13–5), a Szegedet (8–7) és a Kaposvárt is legyőzte (15–11), a sort pedig az újonc KSI elleni siker (11–6) nyitotta. Az OSC már nagyobb kihívást jelent, jó forma ide vagy oda, bravúr kell az újabb pontszerzéshez.

– Bízom benne, hogy a Nyéki-uszodában is nyomon követhető lesz a fiatalok fejlődése – osztotta meg az egriek edzője, Tóth Kálmán.

– Ez megmutatkozhat abban is, hogy a centerünk hogyan birkózik meg a rutinosabb bekkekkel, a mi bekkjeink miként tudják semlegesíteni a legmagasabb szinten teljesítő fővárosi centert, tudunk-e azon a sebességen vízilabdázni, amit az ellenfél megkíván és még sorolhatnám a kihívással kecsegtető feladatokat. Számomra ebből a szempontból lesz érdekes ez a találkozó. Az OSC nagyon jó erőkből áll, remek edzővel a parton. Természetesen most is szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a találkozóból.

A fővárosiak nyolc veretlen mérkőzés után az elmúlt fordulóban elszenvedték szezonbeli első vereségüket: Varga Dániel edző tanítványai egy góllal maradtak alul a címvédő Ferencváros vendégeként.