Az aktuális ellenfél soraiban több korábbi válogatott játékos is szerepel, elég ha csak Temes Bernadett vagy Szabó-Kovacsicz Mónika nevét említjük, ám rajtuk kívül is több rutinos, jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkező kézilabdázó is pályára lépnet a Leányka úton.