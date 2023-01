– Kapusposzton még mindig nagyon erősek vagyunk, Varga Lacos ötven felett is biztos pontja a csapatnak. Mezőnyben Mencsik Lászlóé a feladat, hogy irányítsa a fiatalokat. Soha nem álltunk fel úgy, hogy minden poszton klasszis – nagypályán is NB-s múlttal rendelkező – játékosunk legyen, viszont csapategységben nagyon erősek vagyunk. Mindig is az volt a jellemző ránk, hogy nagyon összetartó társaság a miénk. Így van ez most is – zárta szavait Kelemen Attila.