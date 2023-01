– Egri vagyok, itt nőttem fel, sokat köszönhetek a Plútó SE-nek, és legfőképp Horváth Tamás edzőnek – pillantott vissza Alaxai Áron. – A Puskás Akadémiára 2016-ban kerültem, ahol felkészítettek a profi futballra. Különösen hálás vagyok a jelenleg a felnőtt válogatott másodedzőjeként tevékenykedő Laczkó Zsoltnak, aki sokat foglalkozott velem, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudjam nyújtani a felnőtt mezőnyben. Csákváron egy évig kölcsönben szerepelek. A fejlődést tekintve teljes mértékben jó helyen vagyok, 19 évesként az NB II.-ben számítanak rám, amit igyeszek jó teljesítménnyel honorálni.

Beszédes mutató, hogy az őszi idényben a megnyert párharcokat tekintve Alaxai Áron áll a másodosztályú mezőny élén. A válogatottbeli meghívó nem is maradt el.

– Az U19-es korosztály után immár az U21-es nemzeti csapatban is bemutatkozhattam, méghozzá az Azerbajdzsán ellen tavaly novemberben 3–0-ra megnyert mérkőzésen – folytatta a játékos. – Jó lenne további meccseket is játszani a Gera Zoltán vezette együttesben, ahogy abban is bízok, hogy a jövőben is a Puskás Akadémia kötelékébe tartozhatok majd.

Ajándékért cserébe gól – Vaskó Tamás Egerben töltött időszaka mély nyomokat hagyott a drukkerekben. A csákváriak csapatkapitányát az ÖREGriek szurkolói csoport három tagja apró ajándékkal lepte meg a szombati felkészülési mérkőzés előtt. A 38 éves védő aztán – el nem ítélhető módon – góllal köszönt vissza az ESE szimpatizánsainak.

Alaxai Áron nyomon követte a Felsővárosi Sporttelepen bekövetkezett fejlődést, ugyanis a közelben lakik, Az Eger SE játékosai közül néhányat ismer, és úgy véli, az NB III.-as gárda jó úton van, és remélhetőleg a jövőben sikerül olyan keretet kialakítani, amely megcélozhatja az NB II.-be jutást. Saját terveinek egy része szülővárosához is kötődik.