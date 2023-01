A női NB I/B 16. fordulójának mérkőzésén:

KOZÁRMISLENY KA–ESZTERHÁZY SC 30–26 (12–11)

Kozármisleny, Városi Sportcsarnok, 250 néző. V.: Horváth P., Marton B.

ESC: Nagy É. – Bernát D. Bató L. 2, Alaxai 3, Szeberényi 2 (1), Szecsődi 5 (1), Szondi 2. Csere: Kozma (kapus), Pankotai 3, Tóth A., ZÁKÁNYI 3, Kiser 1, HADNAGY 5. Edző: Zsadányi Sándor.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 5–3, 18. p.: 7–6, 24. p.: 8–7, 36. p.: 17–13, 42. p.: 21–16, 48. p.: 23–21, 54. p.: 27–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/3. ill. 3/2.

Egy félidőn át fej-fej mellett haladt a két csapat, ám a fordulás után hat perc alatt fele annyi gólt kaptak az egyetemisták, mint az első játékrészben összesen. Az ennek következtében kialakult négy-ötgólos különbség nagyban meghatározta a folytatást. A hazai pálya minden előnyét élvező mislenyiek ellen jól játszva is nehéz lett volna a pontmentés, ám a szünet után a védekezés és kapusteljesítmény hanyatlásával végül oda lett a rangadó. A két csapat helyet cserélt egymással a tabellán és már nem áll feljutást érő helyen az egri gárda.

ZSADÁNYI SÁNDOR: – Sok minden történt velünk az elmúlt időszakban, ezek is rányomhatták a bélyegét a vereségre, a lányok azonban egytől egyig nagyon akarták a győzelmet. Ilyen szintű rangadón minden körülményt figyelembe véve, öt-hat góllal jobbnak kell lenni, hogy valahogy nyerhessünk eggyel, vagy kettővel. Azt is elmondtam a csapatnak, hogy fájó a rangadó elvesztése, de még mindig nagyon sok van a bajnokságból, úgyhogy össze kell zárni és végezni tovább a feladatunkat.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Gárdony-Pázmánd NKK, február 4., szombat, 18.00.