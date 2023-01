A férfi NB II. Keleti csoportjának 17. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–GYULAHÁZAI FUTSAL 6–3 (3–2)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Deme R., Sántha P. (dr. Vigh T.)

ENERGIA: Tajti B. – Gulyás K., Marosi, Balázs L., Titkó K. Csere: Matin (kapus), Volyák P., Ludányi G., Fekete V., Besenyei F., Urbán G., Forgács B. Játékos-edző: Berkes László

Három perc alatt két gólt szerzett a gyöngyösi gárda, amivel kellően megalapozta a mérkőzés tovább alakulását. A vendégeknek Újvári Patrik révén többször is sikerült egy találatra zárkózni, s még egy perccel a találkozó vége előtt is 4–3-as állás szerepelt az eredményjelzőn. A hazaiak győzelmét a friss szerzemény Volyák Péter és Besenyei Ferenc gólja biztosította be.

Volyák mellett góllal mutatkozott be a gyöngyösieknél Urbán Gábor is. A ferencvárosi nevelésű 38 éves csatár a 2007/08-as szezonban 17 találattal járult hozzá az edzőként Garami József vezette MTK Budapest NB I.-es bajnoki címéhez. A fővárosiakon kívül a Paks és a Kecskemét csapatával is szerepelt az élvonalban. A 19 éves Ludányi Gábor a saját utánpótlásunkból felkerülve, parádés játékkal mutatkozott be a felnőttek között.

GÓL: Titkó K. (1.), Fekete V. (3.), Marosi (9.), Urbán G. (28.), Volyák P. (39.), Besenyei F. (39.), ill. Újvári P. (6., 19., 31.)

A GYÖNGYÖSI JÓK: Ludányi G., Volyák P., Titkó K.

BERKES LÁSZLÓ: – Több okból is nagyon vártuk a mérkőzést, ahol három új játékos kapott szerepet. A negyedik, Czéh Márton egyelőre technikai okok miatt nem léphetett pályára. Már a találkozó korai szakaszában eldönthettük volna három pont sorsát, de a lendületeses futballozó, jól kontrázó vendégek folyamatos veszélyt jelentettek. A végén rutin és a tapasztalat döntőnek bizonyult.

KÖVETKEZIK: Nyírség FC–Energia SC Gyöngyös, január 30., hétfő, 20.30.

A bajnokság állása

1. Csenger 15 11 2 2 84–49 35

2. Tiszaföldvár 15 11 1 3 86–44 34

3. Maglód 15 11 – 4 88–37 33

4. Kistarcsa 15 8 1 6 79–68 25

5. Energia SC 16 8 – 8 79–104 24

6. Kincsem Futsal 15 7 2 6 81–77 23

7. Dunakeszi 14 6 2 6 64–58 20

8. DAFC Szeged 15 6 1 8 62–81 19

9. Nyírség FC 15 4 1 10 58–81 13

10. Gyulaháza 15 3 1 11 60–94 10

11. MEAFC-Miskolc 16 2 1 13 56–104 7

12. REAC Sportiskola SE kizárva