Egy héten belüli harmadik edzőmeccsét is hazai pályán játszotta az Eger SE csapata. Az MTK Budapest II. (1–2), majd a Hidasnémeti VSC elleni (4–1) gyakorlást követően az NB II.-es csákváriak jelentősebb játékerőt képviselő gárdaként az eddigi legnagyobb próbatétel elé állították a házigazdákat.

A játékot a csákváriak irányították és az első gólt is ők szerezték, méghozzá szögletrúgást követően fejesből, a korábban Egerben szerepelt Vaskó Tamás jóvoltából.

Még a szünet előtt adódott lehetőség az egyenlítésre az ESE-nek, de Simon Attila közelről nem váltotta gólra a ziccert. Másképp tett Kovács Dávid, aki az 55. percben Juhász Gergő jobb oldali beadása után nagyszerűen érkezett és a kapu bal felső sarkába helyezett. A 60. perctől a cserék többsége pályára lépett a hazaiaknál, akik újabb sarokrúgás után voltak figyelmetlenek, ezt kihasználva a szintén védő Koval Viktor bólintotta a labdát kapu bal oldalába.

Közel a második – Az egrieknél immár leigazolt játékosként bemutatkozott a III. Kerületi TVE csapatától érkezett Tóth László, de Csutora Mihály (Putnok FC) is közel áll a megállapodás aláírásához.

CÉRÓ BÁLINT: – Hosszú távú céljaink miatt nagyon fontos, hogy az NB II.-ből is ellátogatnak csapatok hozzánk. Úgy érzem, hogy a csákváriakkal felvettük a versenyt és tudtunk egy jó meccset játszani, ahol visszaköszönt az, amit a héten gyakoroltunk. Nyilván amiatt van hiányérzetem, hogy két pontrúgást követően kaptuk a két gólt, ami sosem esik jól, és a bajnokság alatt is előfordult néhányszor. Azon leszünk, hogy ezeket is javítsuk.

KÖVETKEZIK: Gyöngyösi AK–Eger SE, január 17., kedd, 18.30