A férfi NB I/B 16. fordulójában:

QHB-EGER–OPTIMUM SOLAR-BÉKÉSI FKC 24–24 (10–10)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. V.: Felhő F., Öcsi T.

EGER: MARCZIKA – Lezák 4 (3), Kurucz 4, Tóth K. 3, Döme 2, SCHEKK 9, Kerezsi. Csere: KISS G., Juhász P., Kepess 1, Vrhovina, Száva, Rozner 1. Edző: Tóth Edmond

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 6–4, 18. p.: 8–6, 24. p.: 8–9, 36. p.: 13–13, 42. p.: 15–16, 48. p.: 19–19, 54. p.: 23–22.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 3/3.

Egri oldalon Ágoston Áron és Tóvizi Tamás betegség, Fórizs Roland és Gönczi András sérülés miatt nem állhatott rendelkezésére, ami jelentősen leszűkítette a variációs lehetőségeket. Az első percektől a hazaiak diktálták a tempót, 7–4-re majd 8–5-re is vezettek. Egy 4–0-ás sorozatot követően először a 24. percben 8–9-es állásnál fordított a Békés, de a szünetre már újra döntetlen állásnál vonulhattak a csapatok.

A fordulás után is maradt lendületben a vendég gárda, a 39. percben már három góllal vezettek (16–13) Padla József edző tanítványai. Nyolc perc volt hátra a találkozóból, amikor 22–21-nél újra átvették a vezetést az egrike. A végjátékban mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, de az utolsó három és fél percben már nem született gól, így a döntetlen igazságosnak mondható.

TÓTH EDMOND: – A hiányzókról nem beszélnék, hiszen annyian voltunk, hogy a pályán elegen legyünk, és meg is kellett volna nyerni a mérkőzést. Támadásban annyira a tudásunk alatt teljesítettünk, hogy leginkább a jó kapusteljesítménynek és stabil védelemnek köszönhetjük a döntetlent. Bár a végén támadhattunk még a győzelemért, inkább úgy érzem, ezen a meccsen nyertünk egy pontot.

KÖVETKEZIK: DEAC–QHB-Eger, február 10., péntek, 18.00.