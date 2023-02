Az NB III. Keleti csoportjának 21.fordulójában:

FC HATVAN–EGER SE 1–0 (0–0)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, 300 néző. V.: Újhelyi T. (Balla L., Elek B.)

HATVAN: Cellár – Tarjáni, Bárkányi, Karácsony, Tarnóczi – Szabó R. (Laczik, 52.), Kitl K., Panyi, Dinka (Fellner, 86.) – Czibolya (Soós D., 52.) – Sármány (Sipos J., 89). Vezetőedző: Zoran Szpisljak

EGER: Szalay A. – Burger, Papp K. (Juhász G., 64.), Fényes, Farkas G. – Tóth L. (Dobler, 81.), Kispál (Berki P., 72.), Csutora (Hegedűs D., a szünetben), Jónyer (Ablonczy, 64.) – Kovács D., Simon A. Vezetőedző: Céró Bálint

GÓL: Soós D. (63.)

JÓK: Karácsony, Tarnóczi, Dinka, Sármány, Soós D., ill. Fényes

A törökországi földrengés áldozatainak emlékére egy perces gyászszünettel kezdődött a megyei rangadó. A verőnyfényes napsütésben a pálya középső része játékra alkalmas volt, ám a lelátó előtti fagyott sávon sűrűn csúszkáltak a futballisták. Mivel a helyzetkihasználásban is sűrűn hiba csúszott, így az első félidőben nem született gól. Ehhez egyébként legközelebb hazai részről Dinka Kristóf, a vendégek oldaláról Kovács Dávid állt. Változást a szünet után beállt cserék hoztak. A hazaiaknál az újonnan igazolt Laczik Levente a 60. percben már csak Szalay Alex-szel állt szemben, de a kapus lábbal hárított. Három minutummal később az ugyancsak télen érkezett és az 52. percben csereként beállt Soós Dávid Attila már jobbal összpontosított, ötméteres fejese vezetést jelentett a hatvaniaknak. Mivel az ESE már nem tudott újítani és a Hatvan sem koncentrált eléggé, az eredmény már nem változott.

ZORAN SZPISLJAK: – Ezúttal egy gól is elég volt a három pont megszerzéséhez. Mind az első, mind a második félidőben voltak lehetőségeink a gólszerzésre és több találatot is szerezhettünk volna. Zártan, szigorúan védekeztünk, az ellenfélnek alig volt lehetősége a kilencven perc alatt. A csapat minden poszton maximumot nyújtott.

CÉRÓ BÁLINT: – A Hatvan teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet, a mi játékunk nem érte el a kívánt minőséget. Az első füves mozgásunk volt, rengeteg volt a technikai hiba, de nem akarok kifogásokat keresni, mert ennél sokkal jobban kell játszani. A felkészülési meccsek alapján úgy gondoltam, játékminőségben sokat fogunk előrelépni, de ez ma nem valósult meg. A jövő héten ennek okait kielemezzük.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Békéscsaba II., Pénzügyőr SE–FC Hatvan, február 19., vasárnap, 14.00.