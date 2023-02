A férfi NB I. 15. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE 23–28 (13–11)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 800 néző. V: Bócz L., Wiedemann G.

GYÖNGYÖS: Tomics – Gábori, Bura 2, Gráf 3, Hegedüs M. 3, SCHMID 4, VARSANDÁN M. 6 (4). Csere: Bartucz (kapus), Potisk 2 (1), Halász L., Jaros, Lakosy 3 (1), Gerdán, Jóga. Edző: Bíró Balázs

BALATONFÜRED: ANDÓ – HORNYÁK P. 6 (4), Németh B. 1, Kemény, Szűcs B. 3, Szretenovics 3, BÓKA 4. Csere: Tóth M. (kapus), VARGA M. 5, Szmetán M., Szöllősi B. 1, Dénes J., Malinovic 2, VAJDA H. 3. Edző: György László

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2. 12. p.: 8–5. 18. p.: 9–6. 24. p.: 11–9. 36. p.: 16–14. 42. p.: 17–19. 48 p.: 18–21. 54. p.: 21–25.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 22 perc.

HÉTMÉTERESEK: 10/6, ill. 5/4.

Jócskán akadt törleszteni valója a füredieknek azok után, hogy a két csapat őszi bajnoki mérkőzésén a Gyöngyös pontot csent a Balaton partjáról, majd két hete a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is a mátraaljaiak örülhettek a továbbjutásnak.

Az első harminc perc ezúttal is a gyöngyösiek szája íze szerint alakult, majd váratlan fordulat állt be a játékba. A fürediek kilenc perc játék után 17–18-as állásnál átvették a vezetést majd az 52. percre már ötgólos előnyt (19–24) szereztek. A rengeteg kiállítással tarkított mérkőzésen a piros lapos Gábori Mátét már a 14. percben elveszítették a gyöngyösiek, míg vendég oldalon Szűcs Bence számára az 58. percben ért véget a találkozó. Sérülés miatt Lucian Bura és Szöllősi Balázs kiválása okozott további fejtörést a két vezetőedzőnek.

BÍRÓ BALÁZS: – A tapasztaltabb, jobb csapat nyert. Az első harminc percben is adódtak kihasználatnak lehetőségek, de a második félidőben szinte teljesen megállt a támadójátékunk. Megérdemelt a fürediek sikere, fejlődnünk kell.

GYÖRGY LÁSZLÓ: – A védekezésre volt felépítve ez a mérkőzés. A második félidőben már megnyertük a párharcokat, sokkal jobban működtünk csapatként. Támadásban türelmesen, hatékonyan játszottunk. Ez a győzelem erőt kell hogy adjon a folytatásra.

KÖVETKEZIK: Dabas KC VSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös, február 24., péntek, 18.00.