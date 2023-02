– A Gyöngyösön lejátszott edzőmeccs után bementünk az öltözőbe, ahová velünk tartunk Gyula bácsi is – idézte fel a Jászfényszaru VSE elleni mérkőzés (6–6) után történteket a Heves vármegyei I. osztályban harmadik helyen álló Gyöngyöshalász SE edzője, Labancz Róbert. – Az elnökünk mögöttem állt az ajtónál, miközben mondtam néhány gondolatot a játékosoknak. Egyszer csak hörgést hallottam, hátranéztem és láttam, hogy a földre esett. Az egyébként mentősként dolgozó labdarúgónk, Sőregi Zoltán azonnal megkezdte az újraélesztést, de ez sem neki, sem az időközben kiérkezett mentőskollégáinak nem sikerült.

Dermedten, letargikus állapotban szemléltünk az eseményeket, amely után még most sem tértünk magunkhoz.

Labancz Róbertet kölcsönös tiszteleten alapuló, évtizedekre visszanyúló kapcsolat fűzte Szabó Gyulához, akinek édesapja, Szabó József elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi labdarúgóélet beindításában. Fia méltó módon kezelte a hagyatékot, minden túlzás nélkül állítható, hogy a Gyöngyöshalász SE és a neve közé az egyenlőség jel bátran kitehető. A klasszikus értelemben vett mindenesként szolgálta előbb játékosként, majd edzőként, szertárosként, pályagondokként és elnökként a szeretett klubot.

– Nem tudom, mi lesz nélküle, mert ő maga volt a Gyöngyöshalász SE megtestesítője, aki mindenkihez segítőkészen viszonyult – folytatta Labancz Róbert.

– Jó értelemben vett régi típusú vezetőként kötelességének érezte, hogy mindig mindenki rendelkezésére álljon. Nem az az elnök volt, akit a játékosok nem szerettek. Legyen szó kicsikről vagy felnőttekről. Több mint fájó az elvesztése, óriási ürességet érzek.

A Szabó Gyula fémjelezte időszak eredményei közé az 1980-as évek végétől kezdve hét dobogós – két 1., egy 2., és négy 3. – helyezés fűződik a megyei I. osztályban.

Bajnoki címet kétszer, előbb a 2001/02-es idényben, majd a 2010/11-es szezonban ünnepelhetett a csapattal. A korábbi diadalt négy éven át tartó NB III.-as szereplés követte. Neki köszönhető, hogy az 1981/82-es szezontól napjainkig a Gyöngyöshalász SE a megyei I. osztály meghatározó egyletének számít. A klub nem kevesebb mint 41 éve tagja a mezőnynek (leszámítva az öt NB III.-as idényt). Ugyancsak az elhunyt érdemei közé tartozik, hogy Halászon a hajdani mocsaras területből gyepszőnyeget varázsolt, amelynek sokáig a csodájára jártak.

Most viszont az együttérző szavak veszik át szerepet, sokan hívják feleségét, Manyikát, gyermekeit, Gyuszkót és Esztert. Hét unokája is gyászolja a papát, aki már nem követheti nyomon a gyerekek további pályafutását. Halálával nem csak Gyöngyöshalász, a megyei futballélet is nagyon sokat veszített.

Gyászszünet – Szabó Gyula emlékére a hétvégén a Téli-kupa műfüves torna mérkőzéseit egy perces gyászszünet előzi meg. Temetéséről később intézkednek.