A női OB I. 12. fordulójának mérkőzésén:

TIGRA-ZF-EGER–BVSC-ZUGLÓ 15–12 (3–2, 4–3, 4–3, 4–4)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 300 néző. V.: Csizmadia Zs., Várkonyi G.

EGER: Kiss A. – Jancsó, BORSI 2, Parkes 2, CZIGÁNY 3, Kékesi 1, SZILÁGYI D. 5. Csere: Molnár D., Katona Zs., Bódi F., Szellák Cs. 2. Edző: dr. Sike József

BVSC: Kakas – Mészáros Farkas 1, Tóth R., KOLAROVA 3, Urvári 1, Kele, GÉMES 3. Csere: Fekete F. 2, Dobos 1, Batizi E. 1, Polák. Edző: Stieber Mercedes

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 10/6, ill. 10/5.

ÖTMÉTERESBŐL: –, ill. 1/–.

KIPONTOZÓDOTT: Kele a 25., Jancsó a 30. percben.

VÉGLEG CSERÉVEL: Molnár D. a 31. percben.

Az idegenbeli 18–8-s győzelmet követően hazai pályán is begyűjtötte a három pontot a Tigra-ZF-Eger, amely sokat érhet abban az esetben, ha a középszakaszban a BVSC-vel találkozik majd az egri gárda. Dr. Sike József együttese négy nappal a görög NC Vouliagmeni elleni sikeres Eurokupa-negyeddöntőt követően úgy hozta a kötelezőt, hogy a fővárosiak egyszer sem vezettek. A vendéglátók a negyedik negyedben többször is öt gólos előnyre tettek szert, ami a legnagyobb különbséget jelentette.

DR. SIKE JÓZSEF: – Előzetesen aláírtam volna a háromgólos győzelmet. A Eurokupa meccs után attól tartottam, hogy nem fogunk jól játszani. Nagyon nehéz sorozat előtt állunk, örülök a győzelemnek. A BVSC sokkal frissebben mozgott.

STIEBER MERCEDES: – Ez a mérkőzés sokkal jobban sikerült, mint a két csapat fővárosi találkozója. Összeállt a védekezésünk, tudatosan vízilabdáztunk, ami a támadójátékunkra is jótékonyan hatott.

KÖVETKEZIK: FTC-Telekom–Tigra-ZF-Eger, február 18., szombat, 14.05.