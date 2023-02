Futás helyett úsznak – Úszással teljesítik a Magyar Honvédség megalapításának emlékére életre hívott 175 kilométeres kihívást az Eger Vízilabda Klub utánpótlás csapatai – erről sajtótájékoztatón számolt be a vármegyeszékhelyi klub ügyvezető elnöke, Szécsi Zoltán és az ügyvezető-igazgató, Kovács Cs. Tamás. Az eseményen jelen volt dr. Ruszin-Szendi Romolusz altábornagy is. A nagyközönség számára közösségi futásként hirdetett kihívásra négy fős csapatok jelentkezhetnek, és április 7-ig kell teljesíteni a távot. Az első csoportot Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Ruszin-Szendi Romolusz altábornagy, Pálinkás Szilveszter főhadnagy és az Exatlonból is ismert Rozs Gergely közkatona alkotja.