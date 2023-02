A március 4-i nyitányon a füzesabonyiaknál Bódis Barna vette át Nagy Endre helyét, a herédieknél a Tiszaföldvárra távozott Molnár Zoltánt a Jászberényből érkezett Német Gyula váltotta, míg az Eger SE II. gárdájánál dr. Vitányi László utódját Nagy Krisztián jelenti. Utóbbi tréner az U19-es együttest is vezényli, miközben az NB III.-as ESE gárdájánál Céró Bálint vezetőedző segítőjeként tevékenykedik.

A 13 csapat alkotta mezőnyben a 32 éves Nagy Krisztián számít a legfiatalabb szakvezetőnek.

Vagyis akár még játszhatna is, de ezt meghagyja futballistáinak. A 37 éves Tatár Roland (Energia SC) is hátrébb lépett, vagyis már nem játékos-edzőként irányít, míg Montvai Tibor (Egerszalók), Gulyka Zsolt (Lőrinci VSC), Besenyei Ferenc (Heves) és Vass István (Besenyőtelek), ha a helyzet és a körülmények úgy kívánják, a pályán belül játékostársként is segít.

Forrás: Heves Megyei Hírlap

A szakvezetői mezőny korelnökének Szabó András számít. A 68 esztendős maklári edző esetében az a különleges eset áll fenn, hogy még labdarúgóként is aktív, a III. osztályban szereplő Egri Sportcentrum SE támadójaként ősszel két gólt szerzett.