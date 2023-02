Igazi középcsatárként szórta a gólokat. Magas, jó felépítésű támadóként kiválóan tartotta meg a rá felpasszolt labdákat, ha pedig a kapu előterébe került, rendre eredményesen fejezte be az akció. Nem sok esélyt adva a kapusoknak, a 11-esek biztos lábú végrehajtójának számított. Az 1977/78-as idényben a Bélapátfalvai Építők színeiben 34 találattal (három alkalommal idegenben játszva lőtt négy-négy gólt) megyei I. osztályú gólkirályi címet szerzett játékosról 1978 nyarán ezt írta a Heves Megyei Népújság.

„Az 1951-ben született Benke Ferenc az egri 3-as számú általános iskolában tanult, amikor testnevelő tanára javaslatára atlétizálni kezdett a sportiskolában.

Kezdetben magasugrással és futással próbálkozott. Edzések közötti szünetben a focisták elgurult labdáit ügyesen lekezelte, majd pontos passzal visszaküldte. Ezt észrevette Lisztóczki Péter tanár, az Egri Dózsa serdülő labdarúgóinak akkori edzője, és magával vitte focizni... így kezdődött labdarúgópályafutása. 1965-ben lett igazolt labdarúgó. A lila-fehérektől egy év múlva az Egri Vasas ifihez került, ahol Liktor László irányításával három évig rúgta a labdát, májd visszakerült a Dózsa ifjúsági gárdájához és időnként a második csapatban is játéklehetőséget kapott... Sikeres felvételi után a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem mérnöki karán tanult, s itt szerzett diplomái. Egyetemista korában sem lett hűtlen a labdarúgáshoz. Játszott az SVSE NB III.-as csapatában és a megyei mezőnyben. szerepelt SMAFC ban is. Az ESE megalakulásának idején tért vissza Egerbe. Ebben az időszakban több játékostársa került Bélapátfalvára, ő is velük tartott. Az 1977–78-as bajnoki évadot már itt kezdte, s mint ismeretes, csapata bajnokságot nyert.”

Mérnöki diplomával a birtokában munka mellett futballozott az Eger SE tartalékcsapatában, majd Füzesabonyban, ahol játékos-edzőként is számíthattak rá. Joggal tartottak tőle az egri kispályás bajnokságban szereplő védők is. A pályán szerzett tapasztalatait később edzőként az NB I.-es Egri Lendület női gárdájánál, majd Egerszalókon kamatoztatta.

Az Egri Lendület edzőjeként (az álló sorban jobbra)

Forrás: családi album

Két házasságából született négy gyermeke közül Dániel fia meccseit egy időben gyakran látogatta Novajon.

Tavaly ősszel is jelen volt a Pócsik János szervezte egri öregfiúk találkozón, ahol a rá jellemző humorral viccelődött kortársaival.

Emlékezzünk rá így, jó szívvel és barátsággal!