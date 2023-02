A női NB I/B 19. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (3.)–DVSC SCHAEFFLER U19 (10.)

Eger, Eszterházy-csarnok, szombat, 18.00. V.: Benya-Hantos D., Kovács K.

Az idei bajnokságban két alkalommal is előfordult, hogy az egyetemisták az utolsó másodpercben lőtt góllal harcolták ki a győzelmet. Múlt szombaton a PEAC otthonában 26–25-re nyertek Alaxai Zoéék, míg szeptember végén a szintén újonc DVSC U19-es csapatának vendégeként 27–26-os győzelem született.

Szombaton ismét a hajdúsági fiatalok következnek, ezúttal hazai környezetben. A debreceni találkozón főszerepet vállalt a sikerből Bató Lili, aki azóta már az élvonalbeli NEKA gárdáját erősíti, ráadásul úgy tűnik, talpsérülés miatt az akkori meccs egyik legjobbja, Szecsődi Laura sem lesz még bevethető állapotban. Ennek ellenére nem arról van szó, hogy gyengébb összeállításban készülnének az egyetemisták, hiszen kihasználva a csütörtökön záruló téli átigazolási időszak adta lehetőségeket két új játékossal is erősített az ESC. A szintén másodosztályban szereplő, jelenleg 5. helyen álló Algyő csapatától érkezett a balkezes jobbszélső, Miklós Kitti, valamint a belső posztokon bevethető Németh Imola, akik már a DVSC elleni meccsen is pályára léphetnek. Kettejükkel jelentősen erősödik a lövőarzenál. Miklós az idei szezonban eddig kereken száz találatot termelt algyői színekben, míg Németh 54-et. A Tisza-parti gárda decemberben hazai pályán 29-28-ra nyert az egyetemisták ellen, akkor a Miklós, Németh duó összesen tizenegyszer volt eredményes.