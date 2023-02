PEAC–ESZTERHÁZY SC 25–26 (11–14)

Pécs, Egyetemi Sportcsarnok, 150 néző. V.: dr. Csuka, Kocsis.

ESC: Nagy É. – Zákányi 1, Szeberényi 4 (3), Alaxai, Pankotai 11 (4), Jurmann 2, Szondi 2. Cserék: Bernát 1, Pint, Kiser 2, Hadnagy 3, Kurmai. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása, 6. perc: 1–2, 12. p.: 4–5, 18. p.: 7–7, 24. p.: 9–10, 36. p.: 14–14, 42. p.: 18–18, 48. p.: 21–20, 54. p.: 24–22.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 8/7.

Nem a legjobb előjelekkel vágott neki a mérkőzésnek az Eszterházy SC, ugyanis a PEAC elleni mérkőzésre mindössze 14 játékost tudott nevezni. Az állandó sérültek mellett Szecsődi Laura napok óta lázas megbetegedéssel bajlódik, míg Tóth Abigél derékfájdalmai miatt volt kénytelen kihagyni a meccset.

Zsadányi Sándor vezetőedző szintén betegség áldozata lett, ezért a csapattól külön utazott el a Mecsekaljára.

Az összecsapás az első félidejében csak az ESC vezetett, igaz, a pécsiek több alkalommal is egyenlítettek. A végjáték aztán körömrágós sikeredett, pedig bő két perccel a lefújás előtt Alaxai Zoé kezében ott volt a meccslabda. Az ordító ziccer azonban kimaradt. Az utolsó minutumba lépve az időkérés után nem sokkal passzív játékot jeleztek a bírók, így nem sikerült lezárni a mérkőzést. Ellenben a másik oldalon egy finoman fogalmazva is megkérdőjelezhető hétméteressel egyenlített a Pécs. De még ekkor sem volt vége!

Néhány másodperccel a vége előtt Szeberényi Flórának zártak el egy szabaddobást, ami a felső lécen csattant, a lecsorgó labdára beugró Pankotai Luca pedig (nem tudni hogyan), de betuszkolta a labdát a gólvonal mögé, és ezzel megnyerte a meccset az Eszterházy SC-nek.

Debrecenben ebben a szezonban már láttunk ilyet, vagyis ez most a második volt a bajnokságban, ezért is mondjuk azt, ha ez nem ad erőt a lányoknak, akkor semmi.

Zsadányi Sándor: – Sok nehézségünk ellenére valahogy kínkeservesen sikerült behúzni a mérkőzést. Ahogyan az utolsó gólunkat szereztük, olyat még nem is láttam kézilabda pályán. Szóval a szerencse is mellettünk volna ma, de a 60 perc alatt sokat is tettünk érte, hogy így legyen. A meccs összképét nézve megint a saját dolgunkat nehezítettük meg, mert ez lehetett volna sokkal könnyebb mérkőzés, amennyiben nem rontunk ennyit. A kimaradt ziccerek és a technikai hibák száma viszont ismét nagyon magas volt.

Következik: Eszterházy SC–DVSC U19, február 25., szombat, 18.00.