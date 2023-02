ESZTERHÁZY SC (3.)–GÁRDONY-PÁZMÁND KK (15.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Gulybán, Juhász D.

A kozármislenyi vesztes rangadóval továbbra sincs kint a gödörből az ­Eszterházy SC: a társaság utóbbi négy mérkőzéséből hármat elveszített, így nincs feljutó helyen. A hét elején ráadásul csökkent a keret létszáma, miután az alapember Bató Lili az élvonalbeli NEKA gárdájához igazolt. Így nincs könnyű helyzetben Zsadányi Sándor alakulata, ezért is jöhet jókor egy elméletileg nyugodtabbnak ígérkező hónap. Februárban három, kiesés ellen menekülő együttes lesz az ellenfél, jövő héten ráadásul nem rendeznek fordulót, így kis pihenést is be lehet iktatni. Első riválisként a tabellán utolsó előtti Gárdony-Pázmánd NKK-t köszönthetik a Leányka úton.

– Mi is így gondoljuk, bár az utóbbi időszak negatív eredménysorával a hátunk mögött, nyilvánvalóan nem vehetjük félvállról aktuális riválisunkat sem – jelentette ki az Eszterházy SC beállója, Tóth Gréta.

– Az a tervünk, hogy próbáljunk meg sima mérkőzéseket játszani, ezáltal is elkerülve az izgalmakat, az idegeskedést. Természetesen most sem adják majd ingyen a győzelmet, szóval meg kell érte dolgozni, de talán ez valóban egy olyan szakasza lehet a bajnokságnak, amikor nem leszünk annyira stresszesek. A héten is ezt erősítettük magunkban, ugyanúgy felkészültünk, mint minden más helyzetben, úgyhogy remélem, most már tényleg könnyebb összecsapás következik.