A női Eurokupa elődöntőjének 1. mérkőzésén:

TIGRA-ZF-EGER–UVSE 12–12 (3–2, 3–2, 4–5, 2–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 700 néző. V.: A. Alexandrescu (román), C. Martin (spanyol)

EGER: KISS A. – SZILÁGYI D. 6, Kékesi, Parkes, Czigány 1, Bódi F., Szellák. Csere: Jancsó 1, BORSI 2, Molnár D. 1, Katona Zs., Weston 1. Edző: dr. Sike József

UVSE: Magyari – Faragó K. 2, Baksa V. 1, Aubéli 1, Szűcs G., PERESZTEGI-NAGY 2, Szegedi 1. Csere: TIBA 3, MÁCSAI 2, Varró, Lendvay, Irmes. Edző: Benczur Márton

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/4, ill. 8/2.

KETTŐS EMBERELŐNYBŐL: 1/1, ill. 2/–.

ÖTMÉTERESBŐL: 3/3, ill. 3/1.

KIPONTOZÓDOTT: Szegedi a 24., Irmes, Borsi, Jancsó a 27., Kékesi a 29. percben.

A harmadik negyed közepén Borsi Ilona találatával először vezetett három góllal az egri gárda (8–5), de az utolsó etapban 11–11-nél egyenlített majd a vezetést is átvette az UVSE. Az utolsó percben az új-zélandi Eve Weston mentette döntetlenre a mérkőzést az egrieknek. Hazai részről Kiss Alexandra két ötméterest is hárított, míg az első számú gólfelelősnek a hat találatig jutó Szilágyi Dorottya számított.

DR. SIKE JÓZSEF: – Igazi hullámvasút volt a mérkőzés, adódott olyan időszak, amikor benne volt a 2–3 gólos győzelem is. Nem a szép játék került előtérbe, sokkal inkább ketrecharcra hasonlító megmozdulások tarkították a találkozót. Idegenben próbáljuk meg kiharcolni a továbbjutást, a hazai pálya itt már nem annyira dominál.

BENCZUR MÁRTON: – Igazságos a döntetlen. Mindkét csapat akár 3–4 góllal is megnyerhette volna a mérkőzést, de egyik oldalon sem éltek a kínálkozó lehetőségekkel. Ilyen egy nemzetközi kupa elődöntő és ezért a legjobb a magyar OB I., mert ilyen lesz a bajnoki rájátszás is. Sike Józsival megpróbáljuk valahogy túlélni az előttünk álló meccseket, mert nem épp edzőnyugtató találkozók jönnek.

A visszavágót március 11-én a fővárosban rendezik.