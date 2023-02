Egri oldalon annyiban más a helyzet, hogy a friss szerzemények közül Tóth László (III. Kerületi TVE) és Csutora Mihály (Putnok FC) is azt bizonyította a Céró Bálint irányította szakmai stábnak, hogy azonnal bevethető futballistaként már a rajton is segíthet az ESE-nek. Érvényes ez Ablonczy Gerjénre is. A tíz év után visszatérő, legutóbb Dunaföldváron szerepelt játékos előtt a sérülés miatt hiányzó Simon Attila kiesésével nyílhat meg az út. A negyedik új igazolás, Furik János (Encs VSE) kapusként hivatalosan csütörtök óta teljes jogú tagja a piros-kékek keretének.