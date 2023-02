A férfi NB I. 14. fordulójának mérkőzésén:

HÉP-CEGLÉD–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 24–30 (14–19)

Abony, Varga István Sportcsarnok, 400 néző. V.: Bíró Á., Kiss O.

CEGLÉD: Kránitz – Pásztor Á. 3 (1), Kállai 2, Kende, Mazák 1, Bartha B., Szepesi I. Csere: Tamási (kapus), Juhász K. 3, Császár 2 (1), Csomor 2, Tóth M., DZSAMALI 4, Szűcs Balázs, Markovics 2, TELEKI 5. Edző: Nagy Károly

GYÖNGYÖS: BARTUCZ – Gábori 1, BURA 8, GRÁF 6, Hegedüs M., Schmid 3, Varsandán M. 3 (1). Csere: Tomics, Gyánti (kapusok), Potisk, HALÁSZ L. 7, Jaros, Lakosy 2, Gerdán, Jóga, Menyhárt. Edző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–2, 12. p.: 3–6, 18. p.: 7–11, 24. p.: 10–16, 36. p.: 18–22, 42. p.: 20–24, 48. p.: 20–26, 54. p.: 21–28.

KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 1/1.

A ceglédieknél a szakmai igazgató, Császár Gábor is mezszerelést húzott, de a gyöngyösieken így sem találtak fogást a vendéglátók. A Schaffer Zsoltot, Nkousa Dávidot és Dino Hamidovicot is nélkülöző mátraaljaiak fokozatosan növelték előnyüket, s a 26. percben már 17–10-re vezetettek. Az újonc a második félidő elején ugyan visszajött három gólra is (19–22), de ettől többre már nem futotta.

NAGY KÁROLY: – A játék minden elemében fölénk nőtt a Gyöngyös. Nagyban befolyásolta az eredményt, hogy gyenge volt a kapusteljesítmény, ezen a szinten több olyan gólt kaptunk, ami megengedhetetlen. Adódtak pillanatok, amikor kicsit bizakodhattam, de a vendégeknek mindenre volt válasza.

BÍRÓ BALÁZS: – Nagyon elégedett vagyok. A játékosaim maradéktalanul betartották a taktikai utasításokat, végig stabil teljesítményt nyújtottunk. A játék minden elemében jól muzsikáltunk, s ez demoralizálóan hatott az ellenfélre.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, február 18., szombat, 18.00.