Az NB III. Keleti csoportjának 23. fordulójában:

FÜZESGYARMAT–EGER SE 2–1 (0–0)

Füzesgyarmat, Lázár Gyula Városi Sporttelep, 100 néző. V.: Dobai János (Bereczki B., Aczél T.).

FÜZESGYARMAT: Fildan C. – Raducu C., Vasilijevic N. (Csukodi D., 78.), Kis Sz., Achim Á. (Urbanowski C., 46.), Szilágyi J. (Virág T., 78.), Popescu G., Bódis I., Achim S., Pataki Z., Szabó B. Edző. Szabados Tamás.

EGER: Szalay A. – Hadnagy B. (Jónyer K., 88.), Fényes Sz., Csutora M. (Kovács D., 46.), Simon A. (Ablonczy G., 78.), Vattay M., Józsa M. (Tóth L., 60.), Juhász G., Hegedűs D., Farkas G., Kispál T. Edző: Céró Bálint.

GÓL: Raducu C. (64.), Szabó B., (81.), ill. Tóth L. (66.).

CÉRÓ BÁLINT: – Az eddig megszokott idegenbeli helyzetkihasználásunk ezúttal a három pont elvesztéséhez vezetett. Mindtkét csapat alkalmazkodott a körülményekhez, nekünk volt két kapufa mellett négy nagyobb gólszerzési lehetőségünk, ám az ellenfelünk két pontrúgást gólra váltott, így megnyerte a találkozót.

KÖVETKEZIK: Eger SE–DVSC II., március 5., vasárnap, 14.00.