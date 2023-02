– A tető felújítási munkálatai befejeződtek, a fűtés és a légtechnika korszerűsítése még zajlik, miközben arról is szó van, hogy részben vagy teljes egészében a parketta is megújul – avatott be a Füzesabonyi SC ügyvezetője, Petővári József a kilenc hónapja húzódó munkálatok jelenlegi fázisába. – Várhatóan még heteket vehet igénybe, míg teljes egészében lezárulnak a Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnokának felújítási munkálatai. Nagyon nehéz, és borzasztó stresszes időszakot élünk, de reméljük, hogy a végeredmény majd mindannyiunkat kárpótol.

Az őszi szezonban az FSC női és férfi csapata is a pályaválasztói jog felcserélésével egytől egyig idegenben játszotta bajnoki mérkőzéseit. Tavasszal – várhatóan március végéig – Mezőkövesd szolgálhat átmeneti otthonként.

– Köszönettel tartozunk a kövesdieknek, mint ahogy a hevesiek és a hatvaniak is felajánlották a segítségüket a nehéz időszakban – folytatta Petővári József. – Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő közbenjárásával egyre bizakodóbbak vagyunk a munkálatok mielőbbi rendezése kapcsán.

Az FSC női csapata az NB II. Északkeleti csoportjában a tabella második, míg a férfi csapat az Északi csoport hetedik helyéről várja a bajnokság hétvégi nyitányát.

A Heves vármegyei csapatok hétvégi programja

NB II., Észak, férfiak

Szombat, 14.00: Fenstherm Future Füzesabonyi SC–VS Dunakeszi (Mezőkövesden)

NB II., Észak, nők

Szombat, 16.00: Hatvani KSZSE–Tatai AC

NB II., Északkelet, nők

Szombat, 11.00: Vitka SE–Hevesi SE (Kisvárdán)

Szombat, 16.00: STAVMAT Füzesabonyi SC–Ungvár KC (Mezőkövesden)