– Az évek alatt a rengeteg edzéstől, a mobilitásomban is akadtak problémák és most ezeket is szeretném rendbe hozni, hogy tényleg igazán újjászülessek. Most a nagyon nehéz visszafogni, magam mert úgy érzem már képes lennék edzeni, de még nyilván a lábam nem áll rá készen. Remélhetőleg még 2 hónap és vissza állhatok a kemény edzésmunkába. Nagy terveim vannak, nagyon sokat szeretnék edzeni és fejlődni, ez hiányzik a legjobban, hogy most nem tudok fejlődni. Már volt egy próba edzésünk (box) és minden rendben ment. Ebben az időszakban próbálom előkészíteni azt, hogy ezután még jobb körülmények között tudjak edzeni. 29 éves vagyok, úgy érzem még egy jó 5-6 évig szeretnék a nagyok között versenyezni. Világbajnoki öveket szerezni! – osztotta meg a közösségi oldalán.