Szombat, 16.30:

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (10.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (9.)

Bélapátfalva. V.: Debreczeni Krisztián (Szigetvári M., Molnár D.).

– A két héttel ezelőtti, Maklár elleni győzelem (3–2) során már az a mentalitás jellemezte a csapatot, amelyet őszszel többször is örömmel láttam a fiúktól – mondta a bélapátfalviak edzője, Horváth Tamás.

– Legutóbb az éllovas Gyöngyösi AK otthonában is sokáig működött ez a fajta játékunk, ám egy játékvezetői tévedés miatt változott a helyzet, és hasonlóan a Füzesabonyban tapasztaltakhoz, végül 3–0-s vereséggel zártunk. A Heves ellen sok vonatkozásban más lesz a helyzet, kezdve azzal, hogy visszatér a keretbe Vona Csaba, Jakab Ádám, Bársony Dániel és Czakó Bence, így szinte a teljes játékosállomány rendelkezésre áll. Ezzel összefüggésben remélem, hogy a harci kedv is megfelelő lesz, amire szükség is van, mert nagy csata vár ránk.

A Bélkő SE idei négy mérkőzése közül a Maklár elleni hazai meccset megnyerte (3–2), miközben otthon maradt alul az Eger SE II. (1–2) gárdájával szemben, majd Heréden 4–0s, a GYAK-nál pedig 3–0-s vereséget kellett elkönyvelni a „Kiskékeknek”, akik 16 összecsapáson szerzett 17 ponttal állnak a 10. helyen.

– A hevesiek mindig is veszélyes ellenfelet jelentettek, ám ez fokozottan igaz a tavaszi szezonra – emelte ki Horváth Tamás. – A vendégek elkapták a fonalat, jó passzban vannak, így igazi ki-ki meccsre számítok, ahol elsősorban magunkban bízok, remélve, hogy meg lesz az az akarat és elszántság a csapatban, ami szükséges a pontok itthon tartásához.

A Hevestherm-Hevesi LSC együttese előbb Füzesabonyban, majd az Energia SC ellen is egy góllal kapott ki (0–1, illetve 3–4), Andornaktályán viszont már győzött az együttes (1–0), a Gyöngyöshalász pedig hevesi vendégként a 90. percben elért találattal mentett pontot.

– Az elmúlt években végbement generációváltás hatásaként ősszel több mérkőzés a rutintalanság miatt úszott el, azonban idén már a pozitívumok is jelentkeznek – magyarázta a hevesiek edzője, Besenyei Ferenc, aki idősebb társaival, vagyis Somodi Krisztiánnal és Vágó Zoltánnal már csak epizódszerepet vállal.

– A fiatalok beleálltak a munkába, megértették az elképzeléseinket és hisznek abban, amit közösen képviselünk. Az edzéslátogatottság emelkedett, az erőnléti állapot jobb, és a létszámban is kedvezőbb a helyzet, noha ezúttal Korsós Márk, Budai István és Dalnoki Gábor is hiányzik sérülés miatt. Látják és érzik a srácok, hogy bárki ellen lehet keresnivalónk, mert a mezőny nagyon szoros, az erőviszonyok kiegyenlítettek, így egy-egy győzelem nagy jelentőséggel bír. A Bélapátfalva közvetlen riválisnak számít, ám ha azt akarjuk, hogy fentebb lépjünk a tabellán, akkor nincs mese: ezt és az ehhez hasonló mérkőzéseket meg kell nyernünk.

Ősszel: Heves–Bélapát 2–3

A további program

GYÖNGYÖSHALÁSZ (4.)–BESENYŐTELEK (13.)

Gyöngyöshalász. V.: Szigetvári Zsolt (Juhász Á., Törtei).

A tavaszi négy meccsen gyűjtött öt ponttól többet remélt hazaiak ezúttal vélhetően igazolják a várakozásokat.

Ősszel: Besenyőtelek–Gyöngyöshalász 0–7.

EGERSZALÓK (6.)–MAKLÁR (8.)

Egerszalók. V.: Németh Szabolcs (Derda J., Motsidlovszky).

Ahogy a tabellán, úgy játékerőben is közel áll egymáshoz a két csapat. A pillanatnyi forma és nagyobb akarás dönthet a pontoktól, vagy lesz iksz.

Ősszel:: Maklár SE–Egerszalók SE 1–1

EGER SE II. (11.)–HERÉD (5.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Török Mihály (Pásztory, Csuja).

Mindkét gárda két győztes meccsel és egy döntetlennel a háta mögött bízik idei veretlen sorozata folytatásában.

Ősszel: Heréd–Eger II. 2–0.

A bajnokság állása

MARSHALL-ASE (7.)–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (2.)

Andornaktálya. V.: Varga László (Pádár, Forgó).

Azzal együtt is a füzesabonyiak a favoritok, hogy az andornaktályaiak egy hete Besenyőtelken 6–0-s sikerrel vetettek véget nyeretlenségi szériájuknak.

Ősszel: Füzesabony–Marshall ASE 3–1.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (12.)–LŐRINCI (3.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Rozsnaki Gábor (Csathó, Kasza).

Tavaly szeptemberben bravúrnak számított a vendégsiker a gyöngyösiektől, és ezen a téren most sincs változás. Az LVSC a mérkőzés esélyese.

Ősszel: Lőrinci VSC–Energia SC 0–3.

Szabadnapos: Gyöngyösi AK (1.)