Az indulók súlylökésben, diszkoszvetésben, gerelyhajításban és kalapácsvetésben méretik meg magukat a hétvégi viadalon. A gerelyhajító Kovács Noel 14 fős mezőny tagjaként szerepel.

– Sokat erősödtem az utóbbi időben, jó formában érzem magam – mondta a 23 éves atléta.

– Technikailag akadnak hiányosságok, de még nagyon a szezon elején járunk. Leirában kellemes időben, jó eredménnyel szeretném nyitni a szezont. Mindenképp jó lenne megközelíteni az egyéni csúcsomat, vagyis a 75.77 métert. Ebben az időszakban a 74–75 méter körüli eredmény nagyszerű lenne.

Az augusztusban Budapesten rendezendő vb-szereplést illetően így fogalmazott Kovács Noel.

– Nagyon sikeres szezonnal lehet esélyem az indulásra. Természetesen ez a cél és szeretnék meglepetést okozni.

Kovács László elsőéves felnőtt versenyzőként 25 riválisa társaságában áll rajthoz súlylökésben.

– A felkészülésem nagyszerűen sikerült, fedett pályás egyéni csúcsomat sikerült megjavítani, ami jó lendületet ad az év további részére – közölte Kovács 22 éves sportoló.

– A portugáliai versenyen felszabadultan és magabiztosan szeretnék versenyezni. A Dobó Európa-kupa rendkívül színvonalas verseny, ám újonc vagyok, így helyezésben nincs konkrét célom, vagyis csak a méterrel versenyzem, nem a pozícióval. Az egyéni csúcsomat a 18.16 méter jelenti.

Az edzőként ugyancsak Kovács Gyula által felkészített sportoló a világbajnoki részvételra vonatkozóan tett egy ígéretet.

– A vb minden atlétának hatalmas álom és erre még az is rátesz egy lapáttal, hogy hazai rendezésű eseményről van szó. Reálisan nézve erre nagyon kis esélyem van, de a családomnak és az edzőmnek is megígértem, amíg a legkisebb esély is mutatkozik az indulás kivívására, addig küzdök, ameddig lehet, és majd meglátjuk, mit hoz az élet.