A férfi NB I/B 20. fordulójának mérkőzésén:

QHB-EGER–AGROFEED ETO UNI GYŐR 25–23 (14–11)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 750 néző. V.: Bócz, Wiedeman

EGER: ÁGOSTON – Lezák 1, KURUCZ 8, TÓTH K. 5, DÖME 3, Schekk 1, Kerezsi. Csere: Marczika (kapus), KISS G., Rozner 2, Tóvizi 3, Száva 1, Kepess 1. Edző: Tóth Edmond

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 6–4, 18. p.: 9–7, 24. p.: 12–9, 36. p.: 15–12, 42. p.: 16–13, 48. p.: 19–15, 54. p.: 23–18.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/–, ill. 6/4.

Ezúttal az első perctől kezdte dominált az Eger. A stabil védelemre és a mérkőzést 40 százalékos védési hatékonysággal záró Ágoston Áron kiváló teljesítményére alapozva negyedóra játék után már 9–6-ra vezettek a hazaiak. Az egri gólokról főként Kurucz Máté gondoskodott, aki az első félidőben hatszor vette be a vendégek kapuját. A 26. percben már 14–9-es állás szerepelt az eredményjelzőn.

A fordulás után is hasonló mederben folytatódott a találkozó. A győriek nehezen találtak rést az egri védőfalon, így a különbség annak ellenére is alig-alig csökkent, hogy a hazaiak támadójátékába több hiba csúszott. Az utolsó 10 percre ötgólos előnnyel (21–16) fordulhattak a vármegyeszékhelyiek. A hajrában a vendégek egész pályás letámadással igyekeztek életben tartani pontszerzésről szőtt reményeiket, de az áttörést ez sem hozta meg.

TÓTH EDMOND: – Így kell megnyerni egy rangadót. A védelem kiválóan működött, mögötte Ágoston Áron parádés kapusteljesítményével. Így támadásban belefért a sok hiba is. Minden mérkőzés egy lépcsőfok a céljaink felé vezető úton.

KÖVETKEZIK: Vecsés SE–QHB-Eger, március 17., péntek, 18.30.

A bajnokság állása

1. Eger 20 16 2 2 596–494 34

2. PLER-Budapest 20 14 4 2 608–497 32

3. BFKA-Veszprém 20 15 1 4 567–512 31

4. Győr 20 13 2 5 596–522 28

5. Békés 20 10 4 6 568–545 24

6. Vecsés 20 10 1 9 562–565 21

7. Szeged U21 20 9 1 10 570–562 19

8. DEAC 20 8 3 9 547–564 19

9. Tatai AC 20 8 3 9 506–535 19

10. Szigetszentmiklós 20 7 3 10 587–608 17

11. Ózd 20 6 3 11 567–609 15

12. Kecskemét 20 6 2 12 583–619 14

13. Salgótarján 20 5 3 12 536–569 13

14. Százhalombatta 20 6 1 13 550–598 13

15. BFKA-Balatonfüred 20 5 1 14 524–603 11

16. Ajka 20 4 2 14 561–626 10