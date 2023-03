A férfi NB I. 18. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–TELEKOM VESZPRÉM 29–38 (12–22)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 1200 néző. V: Rontó Á., Szanyi P.

GYÖNGYÖS: Bartucz – Gábori 3, Gráf 2, Potisk 3, Jóga 2, Schmid, VARSANDÁN M. 9 (3). Csere: Tomics (kapus), Nkousa, Mátyás B. 2 (1), Lakosy 1, Gerdán, SCHAFFER 3, Gyallai, Hamidovic 3, Menyhárt 1. Edző: Bíró Balázs

VESZPRÉM: CORRALES – Vajlupov 1, Remili 3, PESMALBEK 6, LIGETVÁRI 4, el-Dera, ELÍSSON 9. Csere: Mikler K. (kapus), Nilsson 3, Gasper Marguc 4, Lauge 1, Strlek 3, Lukács P. 2, Mahé 2 (1), Ilic Z., Sipos A. Edző: Momir Ilics

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3. 12. p.: 5–8. 18. p.: 8–11. 24. p.: 10–18. 36. p.: 15–24. 42. p.: 19–27. 48 p.: 23–31. 54. p.: 26–34.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/4, ill. 1/1.

A Hegedüs Márkot, Halász Leventét és Lucian Burát is nélkülöző gyöngyösiek a 8. percben 5–4-es állásnál vezettek utoljára. A világsztárokkal teletűzdelt Veszprém lendületes játékával szemben nem találta az ellenszert a házigazda, a bakonyi gárda már a szünetre kétszámjegyű előnnyel vonulhatott.

A fordulás után ugyan többször is hét gólra zárkózott a házigazda, de az egyetlen kérdést már csak az jelentette, hogy milyen arányban nyeri meg a találkozót a rekordbajnok. Ligetvári Patrikék 18. bajnoki mérkőzésüket is megnyerték és továbbra is a tabella élén állnak.

BÍRÓ BALÁZS: – Az első félidőben kaptunk egy kis ízelítőt a sportág legmagasabb szintjéből. Megmutatták a kézilabdázás csúcsát. A második játékrészben mutatott teljesítményünkkel már elégedettebbek lehetünk, azt a félidőt egy góllal meg is nyertük.

MOMIR ILICS: – Remek első félidőt produkáltunk, azt az iramot nem lehetett tartani 60 percen keresztül. Megyünk tovább, készülünk az előttünk álló újabb kihívásokra.

KÖVETKEZIK: Fejér B.Á.L. Veszprém–HE-DO B. Braun Gyöngyös, március 25., szombat, 18.00.