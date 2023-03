Az NB III. Keleti csoportjának 25. fordulójában:

PUTNOK–FC HATVAN 3–1 (0–0)

Putnok, Várady Béla Sportközpont, 100 néző. V.: Takács Ákos (Benkő R., Kövér T.).

PUTNOK: Pápai K. – Gellén B., Sághy F. (Kiss K., 46.), Galacs E. (Juhos D., 68.), Lőrincz A. (Nagy Zs., 46.), Buda P., Arday D., Vajda C., Dobrovolszki J., Nemes M., Szabó Zs. (Sramkó R., 46.) Edző: Szala Ákos

HATVAN: Menczeles I. – Tarnóczi R., Barthel G., Karácsony D., Tarjáni P. – Szabó R. (Soós D., 74.) – Zsoldos B., Czibolya G. (Molnár R., 82.), Kitl K. (Bárkányi A., 82.), Dinka K. (Laczik L., 67.) – Sármány K. Edző: Spisljak Zoran.

GÓL: Dobrovolszki J. (55. – 11-esből), Buda P. (64.), Sramkó R. (91.), ill. Sármány K. (60.)

JÓK: Sramkó R., Kiss K., Gellén B., ill. senki.

SZALA ÁKOS: – Olyan passzban vagyunk, hogy kevésbé jó játékkal is meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket, ez pedig hatalmas fegyvertény. A meccs előtt felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy véleményem szerint a kispadról beálló játékosok döntik majd el a találkozót, és ez is be is jött.

ZORAN SZPISLJAK: – Tudtuk, hogy iszonyatosan nehéz meccs vár ránk. Sokáig pariban voltunk a Putnokkal, egy kis szerencsével vezethettünk volna az első félidőben, de a szünet után a Putnok került előnybe. A csapat ezt követően nem omlott össze, talpra állt, de aztán a koncentráció elfogyott. Hiába próbáltunk meg a végén mindent, újabb gólt kaptunk.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Békéscsaba II., március 19., vasárnap, 14.00.