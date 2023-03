A férfi NB I. 19. fordulójának mérkőzése:

FEJÉR B.Á.L. VESZPRÉM (12.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (9.)

Veszprém, Városi Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai G., Markó G.

A csütörtök délutáni edzés végére szép számú szurkoló érkezett a Dr. Fejes András Sportcsarnokhoz, hogy virsliparti keretein belül a játékosokkal együtt hangolódjon a csapat előtt álló kihívásokra. A meglepetés rendezvény érezhetően felvillanyozta a kézilabdázókat.

– Dobokkal felszerelkezve érkeztek a drukkerek, nagyon jó hangulatot csináltak, aztán még egy kis finomságra is megvendégeltek bennünket – osztotta meg a gyöngyösiek beállója, Hegedüs Márk, aki sarok sérülése után a héten már újra edzésbe állt.

– Nagyon sokat jelent nekünk a szurkolók támogatása, úgy hallottuk, Veszprémbe is szép számmal elkísérik a csapatot. Több okból is nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a Bakonyban. Egyrészt ellenfelünk egyre jobb formába lendül, látjuk, hogy élet-halál harcot vívnak a bennmaradásért, mi pedig hosszabb utazás után leszünk kénytelenek felvenni a versenyt. Ahogy eddig, úgy ezután is elsősorban magunkkal foglalkozunk, s ha a pályán érvényre tudjuk juttatni az előzetes elképzeléseket, nem érhet bennünket meglepetés.

A gyöngyösiek legutóbb február 10-én, a HÉP-Cegléd vendégeként nyertek bajnoki mérkőzést. Azóta a Balatonfüred, Dabas, FTC, Telekom Veszprém négyessel szemben mindössze egy pontra futotta.

A Fejér B.Á.L. Veszprém együttesét edzőként az a Konkoly Csaba irányítja, aki 2017 nyarától négy és fél éven keresztül vezette a gyöngyösieket, mígnem tavaly márciusban kenyértörésre került sor. Az Európa-ligában is szerepelt bakonyiakkal 18 bajnoki mérkőzésen eddig négy győzelmet aratott.