Az Egri Atlétikáért Alapítvány hagyományos eseményén kilenc kategóriában álltak rajthoz a nevezők. A Kemény Ferenc Sportcsarnok elől 35 sportoló vágott neki a táv teljesítésének.

– Jobban esett ez a verseny, mint arra számítottam, szerencsére tökéletes futóidő várt ránk – mondta az abszolút győztes Ali Tamás.

– Az elejét nagyon megnyomtam, féltem, hogy valaki végig jön velem a kaptatónál, megelőz, szétfutom magam és vége lesz. Szerencsére jól meg lehetett nyomni az elejét, majd felfelé visszavettem, mert kemény volt a meredek rész. Szerencsére sikerült jól fölmennem, utána csak haladtam lefelé és élveztem futást.

Az ELTE Sashegyi Gepárdok nevű csapat szarvaskői illetőségű atlétájának a mostani jelentette az első Eged-hegyi futását.

– Tudom, hogy van vándorkupa, most már én is rámehetek ennek az elhódítására. Tíz éve kezdtem hosszabb távokat futni, rendszeresen járok az ELTE Sashegyi Gepárdokkal, ahol Szabó Gábor az edzőm. Országos bajnokságokon is rajzhoz állok amatőrként, főleg maratonon, félmaratonon szeretek futni. Most az április végi maratoni ob-ra készülök, amit Bécsben rendeznek. Idén ez jelentette a második futóversenyemet, előzőleg a felsőtárkányi Bükki Kilátások 35 kilométeres viadalon második helyen végeztem.