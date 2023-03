A férfi OB I. 18. fordulójának mérkőzése:

A-HID VASASPLAKET (4.)–TIGRA-ZF-EGER (6.)

Budapest, Komjádi-uszoda, szombat, 13.30. V.: Tóth I., Kollár Gy.

A két együttes novemberi mérkőzésén, a Bitskey-uszodában 14–8-ra nyert a Vasas. Az angyalföldiek eddig mindössze négy vereséget szenvedtek el a bajnokságban, egytől egyig élcsapatokkal szemben. A Ferencváros, az OSC, a Szolnok és a Honvéd is megoldhatatlan feladat elé állította Erdélyi Balázsékat.

Az érmes helyekért zajló versenyfutás az egriek számára még távolinak tűnik, noha Tóth Kálmán edző legénysége idén már többször is borsot tört a magasabban jegyzett csapatok orra alá. Elég csak a Szolnok elleni döntetlent (13–13), vagy az OSC idegenbeli legyőzését (10–9) említeni. Ahhoz, hogy a Komjádiban is meglepetést érjenek el Baksa Benedekék, újra legjobb tudásuk kell nyújtani a vármegyeszékhelyieknek.

A két csapatot jelenleg nyolc pont választja el egymástól a tabellán.

A női OB I. 17. fordulójának mérkőzése:

III. KERÜLETI TVE (7.)–TIGRA-ZF-EGER (4.)

Budapest, III. kerület, TVE-uszoda, szombat, 18.00. V.: Németh A., Fodor R.

Két fordulóval az alapaszakasz zárása előtt az egriek negyedik helye már szinte borítékolható. Lentebb már biztosan nem csúszhat a gárda, a harmadik hely eléréséhez pedig a győzelmen túl a Dunaújváros botlására is szükség lenne, ami aligha történik meg a sereghajtó Tatabánya otthonában. Az Eurokupából való kiesést követően már csak a minél eredményesebb bajnoki szereplés lebeg Czigány Dóráék szeme előtt. A bajnoki pontvadászat a középszakaszban vált ismét élesre.