Szombat, 14.30:

EGERSZALÓK (5.)–LŐRINCI (3.)

Egerszalók. V.: Harnos Csaba (Lovas, Kiss-Sz.).

– A pályánk játékra alkalmas, igaz, ebben az évben még nem játszottunk rajta, végig műfüvön készültünk – árulta el az egerszalókiak játékos-edzője, Montvai Tibor.

– Hogy ez előnyt jelent-e vagy sem, azt majd meglátjuk, mindenesetre a felkészülésünkről elmondható, hogy a lehetőségekhez képest jól sikerült. Értem ezalatt fontos szempontként, hogy sérülésmentesen zajlott a munka, ami azért sem mellékes, mert amúgy is kevesen vagyunk.

A szalókiak az egy héttel ezelőtti tavaszi rajton szabadnaposként nem játszottak, míg a lőrinciek azért nem szerepeltek a nyitányon, mert ellenfelük, a Besenyőtelek SC lemondta az idegenbeli fellépést.

A versenybizottság 3–0-s eredménnyel az LVSC javára igazolta a három pontot, és írásbeli megrovásban részesítette a BSC-t.

A tabellán a lőrinciek 13 mérkőzésen szerzett 25 ponttal rendelkeznek, három egységgel megelőzve a 12 találkozón túljutott, ötödik szalókiakat. A házigazdák siker esetén beérnék ellenfelüket, de nem előznék meg őket, mert a látogatók több győzelmet tudnak felmutatni.

– Az első nyolc helyen álló csapat között kevés a különbség, gyakori a körbeverések száma, és a riválisokkal szembeni győzelem „hat pontot” ért – taglalta Montvai Tibor.

– A lőrinciek eredményeit tiszteletben tartjuk, de hazai környezetben játszva már nagyon szeretnénk megszakítani az aktuális vendégünkkel szemben fennálló negatív sorozatot. Amennyiben olyan fegyelmezett és eredményes játékkal leszünk képesek kirukkolni, mint tettük azt az őszi idény második felében, akkor az LVSC ellen is lehet keresnivalónk. A győzni akarás kulcskérdésnek számít, bízom benne, hogy ezzel nem lesz gond és a támadások befejezése is hatékonyan működik majd.

A 14. fordulóban meccs nélkül maradt Lőrinci szakvezetője saját csapatára és a soron következő mérkőzésre összpontosítva várja a találkozót.

– Bizakodva tekintünk az egerszalóki párharc elé, hozzátéve: nem jött jól az egy héttel ezelőtti meccslemondás, mert jó lett volna játékban maradni és 90 perccel hangolni a szombati mérkőzésre – magyarázta Gulyka Zsolt. – A héten azonban túlléptünk ezen és úgy érzem, a gárda kellően felpörögve áll a feladat előtt. Legfőképp magunkban bízunk, tudjuk, hogy milyen munkát végeztünk az elmúlt két hónapban, és tisztában vagyunk a céljainkkal. A tabellával nem foglalkozunk, a futballban eltöltött 35 évnyi apasztalattal a hátam mögött azt tartom lényegesnek, hogy a bajnokság zárásakor hol állunk, mert ahogy a mondás tartja: a juhokat is a nap végén számolják meg.

Ősszel: LVSC–Egerszalók 2–0.

A további mérkőzések

Szombat, 14.30:

HERÉD (6.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (9.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Csuja Zoltán (Rozsnaki, Orosz).

A hazaiak győzelem, a vendégek vereség után csapnak össze. A HLC pontvesztése meglepetést jelentene.

Ősszel: Bélapát–Heréd 2–1.

MAKLÁR (8.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (4.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Mencsik László (dr. Kincses, Rézműves).

A makláriak az andornaki sikert követően bizakodóak, míg a Halász javítani akar a Herédtől elszenvedett fiaskó után. Döntetlen vagy ehhez közeli eredmény várható.

Ősszel: Gyöngyöshalász–Maklár 2–1.

GYÖNGYÖSI AK (1.)–MARSHALL-ASE (7.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, műfű. V.: Májer Konrád (Nagy F., Sohajda).

A GYAK nagyon elkapta a rajtot az Energia elleni ötössel, és most is favoritnak számít.

Ősszel: Marshall ASE–Gyöngyösi AK 0–1.

HEVESTHERM-HEVES (10.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (12.)

Heves. V.: Török Mihály (Törtei, Juhász B.).

A házigazdák Füzesabonyban ugyan 1–0-ra alulmaradtak, ám az ESC más kategóriát képvisel, és a Heves most megmutathatja, hogy jobb lesz a gárda, mint ősszel volt.

Ősszel: Energia–Heves 0–2.

BESENYŐTELEK (13.)–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (2.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Pádár Szabolcs (Szigetvári Zs., Juhász Á.).

A szomszédolás során csak a gólkülönbség a kérdés, minden vonatkozásban távol áll egymástól a két csapat.

Ősszel: : Füzesabony–Besenyőtelek 8–0.

Szabadnapos: Eger II.