A férfi OB I. 20. fordulójának mérkőzésén:

TIGRA-ZF-EGER–PANNERGY-MISKOLCI VLC 8–10 (2–2, 1–4, 2–3, 3–1)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda. V.: Kun Gy., Petik A.

EGER: Grieszbacher – Gólya N. 3, Kovács Gábor, Baksa B., Dóczi M. 1, Murisics 1, Krijestorac 2. Csere: Krémer (kapus), Rádli R. 1, Spitz M., Sári A., Biros S., Lőrincz B., Klár G. Edző: Tóth Kálmán

MISKOLC: Moravcsik – Smitula, Oltean, Krasznai B. 2, Tanczer T., Várkonyi 1, Brkic 2. Csere: Nagy N. 1, Molnár G. 4, Böröczky, Lacerda, Stefanidesz. Edző: Vidumanszky László

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/4, ill. 6/3.

ÖTMÉTERESBŐL: –, ill. 1/1.

Két egri góllal indult a találkozó, ám a folytatás már nem volt ilyen szívderítő. A borsodiak sorozatban lőtt négy góljukkal előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették és a nagyszünetre már háromgólos előnnyel vonulhattak.A harmadik negyedben még Gólya Noel duplájával egy találatra zárkóztak (5–6) az egriek, de a folytatásban újra a miskolci gólok következtek, s a záró etapra el is dőlt a pontok sorsa.

Az MVLC visszavágott a decemberben hazai környezetben elsznevdett vereségéért, amikor a Kemény-uszodába 13–5-re az egriek nyertek.

TÓTH KÁLMÁN: – Védekezésben extra teljesítmény nyújtott a vendégcsapat, ennek köszönhető a győzelmük. Megyünk tovább, mert az élet móka és kacagás. Nincs miért szégyenkeznünk.

VIDUMANSZKY LÁSZLÓ: – Elégedett vagyok a csapattal. A nem szokványos időpont ellenére is jól teljesítettek a fiúk. Előzetesen nagyon bíztunk a pontszerzésben, s ezért sokat is tettünk a medencében.

KÖVETKEZIK: Zue.hu Szegedi VE–Tigra-ZF-Eger, április 1., szombat, 17.00.